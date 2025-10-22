雲豹能源獲國家品牌玉山獎肯定 綠電成長、高股息創永續價值

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）榮獲第22屆「國家品牌玉山獎 - 傑出企業獎、傑出企業領導人獎」雙項殊榮。頒獎典禮於10月21日晚間舉行，由副總統蕭美琴擔任頒獎人，雲豹能源永續長暨發言人張建偉代表領獎。此次獎項肯定雲豹能源在推動再生能源、落實企業永續治理及引領低碳轉型等面向之卓越表現，樹立國家品牌新典範。

雲豹能源永續長暨發言人張建偉表示，這不僅代表雲豹能源在綠能產業實質貢獻與永續績效獲得認可，更象徵本土綠能品牌已具備與國際接軌的競爭力。雲豹能源持續以創新科技與永續思維，讓綠能更貼近生活、走入社會，為下一代創造更乾淨、更有希望的未來。

此外，雲豹能源總經理趙書閔榮獲「傑出企業領導人獎」，趙書閔為台灣綠能產業中少數女性領導人之一，她以剛柔並濟領導哲學，帶領團隊從創業走向上市，以專業為本、以永續為核心，成功打造台灣最具代表性之永續集團。趙書閔表示，獲獎不僅是榮耀，更是責任。身為女性領導者，期許透過柔軟治理帶來堅定力量，讓團隊在專業中找到溫度、在挑戰中創造突破！

雲豹能源近年打造「太陽光電、儲能、綠電交易、循環經濟」四大永續成長引擎，取得豐碩成果。太陽光電國內累積開發建置自持案場已逾1GW；儲能子公司台普威能源累積儲能開發建置容量達 459MW/1201MWh，全台第一；售電業子公司天能綠電 （7842）以近三成市占率穩居民營售電龍頭，持續推廣綠電普及與交易透明化；同時發展水資源、循環經濟及生質等綠色低碳技術，積極拓展海外市場、接軌國際。

展望未來，集團將以穩健營運為基礎，邁向2026年「高股利時代」，配發率鎖定八成，與股東共享成長成果。同時以協助淨零目標為使命，在全球永續競速時代下，展現台灣企業關鍵影響力。