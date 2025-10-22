快訊

泓德能源與美商ArcTrade 共同成立MWEX Solutions

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源與美商ArcTrade共同成立MWEX Solutions， 搶進澳洲、 日本電力交易市場。圖／泓德能源提供
智慧能源領導品牌泓德能源（6873）今（22）日宣布，與美國能源科技平台商ArcTrade成立合資公司，共同推動ArcTrade研發的電力交易平台eOS（Energy Operating System）在亞太區的落地應用。MWEX Solutions首階段將以澳洲市場為起點，並計畫拓展至日本及其他成熟電力交易市場，展現泓德能源持續深化國際布局的決心。

ArcTrade創立於2017年，專注於開發新世代電力管理與交易技術，服務範圍涵蓋北美主要電力市場，並與多家金融交易所串接。其核心產品eOS平台已獲多家北美能源企業採用，市場實績斐然。

泓德能源表示，此次合作結合泓德能源在市場拓展、營運管理與再生能源投資上的優勢，以及ArcTrade在交易系統與數位能源平台的技術實力，雙方合資成立MWEX Solutions，將北美市場驗證過的eOS平台技術導入亞太，加速能源交易數位化進程，成為泓德能源建立跨國能源平台的重要里程碑。

泓德能源總經理周仕昌表示：「與ArcTrade的合作，將使我們能更快深入澳洲、日本等成熟海外市場，並結合自身的拓展經驗與客戶資源，打造跨國能源交易生態系。我們相信MWEX Solutions將成為推動國際布局的利器，透過平台化營運模式，進一步擴大泓德能源在全球綠能產業的戰略佈局。」

ArcTrade開發的eOS平台是一套模組化、可擴充的智慧能源交易與管理系統，架構能隨市場演進持續創新，並可依營運商需求靈活調整。其功能涵蓋能源零售管理、自動化投標與風險控管、交易清算與數據分析，同時能整合儲能設備、虛擬電廠（VPP）及電動車光儲充系統，支援現貨與期貨市場交易。eOS平台不僅能串連發電端、用戶端與市場端，也突破了傳統交易系統彈性不足的限制，進一步建立起連結買方與賣方、數據與資產的數位基礎建設，成為推動能源市場走向去中心化與智慧化的重要動力。

平台 泓德能源 日本

