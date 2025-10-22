兩大廠欣興、臻鼎看載板缺料 多管齊下估這時間點可緩解

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
欣興董座曾子章。記者尹慧中／攝影
高階載板ABF以及BT載板受制不同層面缺料干擾出貨議題持續受關注，對於該議題，兩大廠欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）今日在電路板國際展會受訪時回應看載板缺料時分別拋出多管齊下的最新策略與看法，並同步預估緩解時間點。

欣興董座曾子章今日在電路板國際展會期間受訪指出，CCL缺料不嚴重，去年大家都已知道會發生，至於高階CCL比較有挑戰，大概一直到未來半年是高峰，但是預期明年的第3季開始，這些的Gap就快速收斂。

至於其他材料，曾子章說，產品不斷的創新，材料、工具、設備也需要變革，其中載板高階玻璃布、石英布、Low CTE等缺貨預期還要一年左右，不過大家都已有很多因應的替代方案，因為人的腦筋很好，當下在想有沒有替代方案，在這個很有限的材料的時候，將有更多替代方案，比如有新的供應商、有新的技術、新的方式，還有不同材料混搭都來創新，應對客戶的需求。

曾子章也說，AI商機可再旺十年以上，但要確保生產品質，應對供應鏈的挑戰需要大家一起努力。

另外對於載板缺料，臻鼎集團營運長李定轉說，ABF載板缺料影響有限，公司已有提前準備第二供應商，至於BT載板缺料近期才剛發生，不過預期也是短期，明年首季BT載板仍有缺料影響，不過預期第2季相關材料就會放量。

電路板國際展會論壇TPCA Show X 商業週刊-領袖高峰會，終端大廠、PCB 產業領袖齊聚，包括臻鼎科技集團營運長李定轉出席。記者曾吉松／攝影
電路板國際展會論壇TPCA Show X 商業週刊-領袖高峰會，終端大廠、PCB 產業領袖齊聚，包括臻鼎科技集團營運長李定轉出席。記者曾吉松／攝影

臻鼎 欣興 ABF

