陸擴大管制正極材料產品設備 立凱-KY評估將受惠

中國10月9日發布稀土管制，推升美中貿易緊張。立凱-KY總經理朱瑞陽今天表示，除了稀土，大家忽略中國對於第4代磷酸鋰鐵（LFP）電池的產品與設備也祭出更嚴格管制，立凱電身為中國以外少數擁有LFP鋰電池正極材料技術與專利的公司，有望受惠。

立凱電今天舉行法說會，朱瑞陽表示，中國對於LFP電池中關鍵的正極材料管制動作一波波，今年7月15日，中國針對高壓實密度的第4代磷酸鋰鐵電池，禁止正極材料相關技術出口。

中國10月9日祭出稀土出口管制，朱瑞陽表示，中國同時間也針對高壓實密度鋰鐵電池的正極材料，產品與製造設備，提出進一步管制措施。「非中」電池供應鏈的安全性問題，再度成為全球焦點，立凱電有機會獲取更大空間。

他指出，為此，立凱電正在桃園新廠區，規劃1條第4代磷酸鋰鐵電池的試產線，預計明年初開始投產，希望爭取更多潛在授權客戶的合作機會。

立凱電為LFP電池的正極材料大廠，技術領先，但面對中國電池市場的海量與低價廝殺，公司長期處於虧損狀態。朱瑞陽直言，台灣的LFP正極材料年產能僅約2000噸，比起中國的400萬噸，天差地別，很難正面競爭。

中國幾乎主宰全球鋰電池供應，但隨著地緣政治變化，其他國家開始思考「非中」電池供應鏈的安全性。立凱電是中國以外，少數擁有完整LFP鋰電池正極材料製造技術與專利的公司之一，積極開拓技術授權。

朱瑞陽表示，目前歐洲、澳洲都有授權合作案正在洽談，中東、土耳其也有客戶接觸。也有客戶希望不要採取授權合作模式，由立凱電自行生產，公司正在評估中，接下來可能朝授權生產與自行生產雙軌進行。

不過朱瑞陽坦承，美國關稅變數，對於立凱電的授權合作案洽談推進有造成影響，實際發酵時間點未明朗。

立凱電今年前9月營收新台幣3.36億元，年減19.06%；上半年歸屬母公司淨損1.36億元，每股稅後淨損2.01元。