快訊

比藝人還搶鏡！坤達拘提畫面「檢察官顏值」網歪樓

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

陸擴大管制正極材料產品設備 立凱-KY評估將受惠

中央社／ 台北22日電

中國10月9日發布稀土管制，推升美中貿易緊張。立凱-KY總經理朱瑞陽今天表示，除了稀土，大家忽略中國對於第4代磷酸鋰鐵（LFP）電池的產品與設備也祭出更嚴格管制，立凱電身為中國以外少數擁有LFP鋰電池正極材料技術與專利的公司，有望受惠。

立凱電今天舉行法說會，朱瑞陽表示，中國對於LFP電池中關鍵的正極材料管制動作一波波，今年7月15日，中國針對高壓實密度的第4代磷酸鋰鐵電池，禁止正極材料相關技術出口。

中國10月9日祭出稀土出口管制，朱瑞陽表示，中國同時間也針對高壓實密度鋰鐵電池的正極材料，產品與製造設備，提出進一步管制措施。「非中」電池供應鏈的安全性問題，再度成為全球焦點，立凱電有機會獲取更大空間。

他指出，為此，立凱電正在桃園新廠區，規劃1條第4代磷酸鋰鐵電池的試產線，預計明年初開始投產，希望爭取更多潛在授權客戶的合作機會。

立凱電為LFP電池的正極材料大廠，技術領先，但面對中國電池市場的海量與低價廝殺，公司長期處於虧損狀態。朱瑞陽直言，台灣的LFP正極材料年產能僅約2000噸，比起中國的400萬噸，天差地別，很難正面競爭。

中國幾乎主宰全球鋰電池供應，但隨著地緣政治變化，其他國家開始思考「非中」電池供應鏈的安全性。立凱電是中國以外，少數擁有完整LFP鋰電池正極材料製造技術與專利的公司之一，積極開拓技術授權。

朱瑞陽表示，目前歐洲、澳洲都有授權合作案正在洽談，中東、土耳其也有客戶接觸。也有客戶希望不要採取授權合作模式，由立凱電自行生產，公司正在評估中，接下來可能朝授權生產與自行生產雙軌進行。

不過朱瑞陽坦承，美國關稅變數，對於立凱電的授權合作案洽談推進有造成影響，實際發酵時間點未明朗。

立凱電今年前9月營收新台幣3.36億元，年減19.06%；上半年歸屬母公司淨損1.36億元，每股稅後淨損2.01元。

電池

延伸閱讀

「申請稀土出口一律用中文」 北京這招改變世界商務通則

稀土武器化 台股誰能繞過禁令

美澳簽稀土協議抗中！網熱議「關鍵在精煉」：沒有加工鏈一切免談

越南減少中國稀土依賴 外資加碼助供應鏈崛起

相關新聞

電源效率再進化 聯電55nm BCD 火力鎖定手機到車用

晶圓代工廠聯電（2303）22日宣布推出全新 55 奈米 BCD（Bipolar-CMOS-DMOS）平台，鎖定行動裝置...

AI 伺服器大洗牌！仁寶、英業達成戴爾2026年主力供應商 業者揭原因

AI 伺服器轉單比通用型伺服器更容易？

影／台灣電路板國際展會 欣興臻鼎燿華尖點聯茂同聲看好 AI

台灣電路板國際展會今日登場，開幕典禮暨主題演講將由欣興（3037）董座曾子章發表「因應AI系統成長－PCB供應鏈的機會與...

台灣電路板國際展會登場 聯茂 M9材料亮相

台灣電路板國際展會今日登場，聯茂（6213）也參展，並宣布持續深耕AI，高階膠係認證進度快馬加鞭；針對2026年即將推出...

工研院無人機獲 WRS 國際賽肯定 技術力領航災防新世代

素有全球機器人與無人機領域的最高殿堂-世界機器人高峰會（World Robot Summit；WRS），舉辦「惡劣環境無...

沙崙擬設生科園區 民團憂衝擊生態 吳誠文：生態與發展應平衡

台南沙崙生技科學園區規畫案引發地方與環保團體關注。民間團體憂心，若園區開發啟動，恐衝擊周邊農場生態與草鴞棲地。國科會主委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。