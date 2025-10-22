快訊

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

電源效率再進化 聯電55nm BCD 火力鎖定手機到車用

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
聯電55奈米BCD平台的多元應用。圖／公司提供
聯電55奈米BCD平台的多元應用。圖／公司提供

晶圓代工廠聯電（2303）22日宣布推出全新 55 奈米 BCD（Bipolar-CMOS-DMOS）平台，鎖定行動裝置、消費性電子、車用與工業等電源管理需求。公司表示，新平台可在單一晶片整合類比、數位與電力元件，帶來更小晶片面積、更低功耗與更佳抗雜訊表現，提升系統設計彈性與可靠性。

此次 55nm BCD 平台提供三條製程路線：其一為 Non-EPI（非磊晶）版本，主打高性價比，適合行動與消費性裝置的高效率電源解決方案；其二為 EPI（磊晶）版本，符合車規 AEC-Q100 Grade 0，支援最高 150V 操作電壓，強化嚴苛環境下的車用電子可靠度；其三為 SOI（絕緣層上覆矽）版本，符合 AEC-Q100 Grade 1，具備優異抗雜訊、高速運作與超低漏電，鎖定高階車用與工業應用。

平台並可選配超厚金屬層（UTM）、嵌入式快閃記憶體（eFlash）與電阻式記憶體（RRAM）等技術，以進一步提升效能與系統整合彈性。聯電技研副總徐世杰指出，新推出的 55nm BCD 平台是公司在 BCD 布局的重要里程碑，補齊特殊製程版圖並強化電源管理市場競爭力；這套「全新且全面」的 55nm BCD 解決方案著重元件表現，可協助客戶開發創新電源 IC，應用橫跨手機、穿戴、車用到智慧家庭與智慧工廠。

聯電強調，現已建構橫跨 0.35μm、0.25μm、0.18μm、0.11μm 至 55nm 的完整 BCD 家族，並提供多樣電壓選擇、豐富 IP 與設計支援，可加速產品開發與量產時程，強化在智慧電源與混合訊號市場的競爭力，與客戶共同拓展長期成長動能。

平台 聯電 晶圓代工廠

延伸閱讀

資料中心電源、散熱 看旺

力積電（6770）做電源晶進AI電力鏈！社群刷一排「相信黃董」

光寶強攻輝達新商機

台達電上千金、光寶科漲多盤整...買入好時機？專家：長線投資回檔相對安全

相關新聞

電源效率再進化 聯電55nm BCD 火力鎖定手機到車用

晶圓代工廠聯電（2303）22日宣布推出全新 55 奈米 BCD（Bipolar-CMOS-DMOS）平台，鎖定行動裝置...

AI 伺服器大洗牌！仁寶、英業達成戴爾2026年主力供應商 業者揭原因

AI 伺服器轉單比通用型伺服器更容易？

影／台灣電路板國際展會 欣興臻鼎燿華尖點聯茂同聲看好 AI

台灣電路板國際展會今日登場，開幕典禮暨主題演講將由欣興（3037）董座曾子章發表「因應AI系統成長－PCB供應鏈的機會與...

台灣電路板國際展會登場 聯茂 M9材料亮相

台灣電路板國際展會今日登場，聯茂（6213）也參展，並宣布持續深耕AI，高階膠係認證進度快馬加鞭；針對2026年即將推出...

工研院無人機獲 WRS 國際賽肯定 技術力領航災防新世代

素有全球機器人與無人機領域的最高殿堂-世界機器人高峰會（World Robot Summit；WRS），舉辦「惡劣環境無...

沙崙擬設生科園區 民團憂衝擊生態 吳誠文：生態與發展應平衡

台南沙崙生技科學園區規畫案引發地方與環保團體關注。民間團體憂心，若園區開發啟動，恐衝擊周邊農場生態與草鴞棲地。國科會主委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。