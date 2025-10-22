快訊

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

鴻海旗下富智康企業總部 獲 UL 2799鉑金級認證 實踐循環經濟願景

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
FIH企業總部正式取得UL 2799廢棄物零填埋最高等級鉑金級認證，達成100%廢棄物轉化率。鴻海／提供
FIH企業總部正式取得UL 2799廢棄物零填埋最高等級鉑金級認證，達成100%廢棄物轉化率。鴻海／提供

鴻海（2317）旗下富智康（FIH）企業總部正式取得UL 2799廢棄物零填埋最高等級鉑金級認證，達成100%廢棄物轉化率，亦成為鴻海科技集團重要子公司中，首個台北企業總部獲此殊榮者。

FIH經營管理總處資深協理詹文仁表示：「推動循環經濟為FIH ESG環境目標的核心項目之一。本次企業總部能取得國際指標性驗證系統UL 2799鉑金級認證，是全體同仁積極響應公司永續願景的成果，也充分展示公司不斷優化資源利用率、積極實踐廢棄物管理。我們將持續堅守永續發展的核心價值，邁向更具韌性的未來。」

FIH企業總部主要從事設計、研發、及工程服務，日常營運產生的廢棄物以生活垃圾為主，難以進行回收與再利用，實踐廢棄物零填埋更具挑戰性。為此，FIH全面盤點廢棄物類型、數量並建立完善處理流程，同時將廢棄物管理改善措施列為全體同仁必修課程。在推動過程中，同仁們也積極落實廢棄物管理，將永續精神融入日常生活。

截至目前為止，FIH全球11座廠區中已有8間（台北企業總部、龍華、廊坊、衡陽、北京、富山、桂武、奇瓦瓦）獲UL 2799認證，其中7間為鉑金級，1間為金級，提前達成「於2030年前過半數廠區取得UL 2799金級認證」之目標。本次企業總部成功獲證，也證明了FIH具備永續管理彈性，無論是在製造廠區或總部辦公室，皆能達成廢棄物零填埋的成果。除了於自身廠區積極落實零廢願景，FIH也明定目標要求供應商取得UL 2799認證，攜手產業夥伴共同建立以環境保護、零廢棄為核心的永續供應鏈。

FIH今年的ESG表現屢獲國際永續評比機構肯定。Morningstar Sustainalytics ESG風險評級將FIH評為「低風險」（13.4）等級，位居全球排名前7%，反映公司ESG策略與風險管理的穩健性。在公司治理層面，FIH亦取得ISO 37001反賄賂管理系統認證，確保企業營運符合最高的誠信與透明度標準，以更為穩健的治理架構邁向永續未來。

廢棄物 總部 ESG

延伸閱讀

鴻海（2317）飆高⋯股民嘆「對不起爸爸」獲利了結！網看好股價上3百

鴻海旗下 工業富聯半年配息14.32元

鴻海劉揚偉出席東元全球策略大會 美AI商機成焦點

台股大多頭不變！直雲看好鴻海「還有一大段」：緯創、廣達...老AI就是未來

相關新聞

電源效率再進化 聯電55nm BCD 火力鎖定手機到車用

晶圓代工廠聯電（2303）22日宣布推出全新 55 奈米 BCD（Bipolar-CMOS-DMOS）平台，鎖定行動裝置...

AI 伺服器大洗牌！仁寶、英業達成戴爾2026年主力供應商 業者揭原因

AI 伺服器轉單比通用型伺服器更容易？

影／台灣電路板國際展會 欣興臻鼎燿華尖點聯茂同聲看好 AI

台灣電路板國際展會今日登場，開幕典禮暨主題演講將由欣興（3037）董座曾子章發表「因應AI系統成長－PCB供應鏈的機會與...

台灣電路板國際展會登場 聯茂 M9材料亮相

台灣電路板國際展會今日登場，聯茂（6213）也參展，並宣布持續深耕AI，高階膠係認證進度快馬加鞭；針對2026年即將推出...

工研院無人機獲 WRS 國際賽肯定 技術力領航災防新世代

素有全球機器人與無人機領域的最高殿堂-世界機器人高峰會（World Robot Summit；WRS），舉辦「惡劣環境無...

沙崙擬設生科園區 民團憂衝擊生態 吳誠文：生態與發展應平衡

台南沙崙生技科學園區規畫案引發地方與環保團體關注。民間團體憂心，若園區開發啟動，恐衝擊周邊農場生態與草鴞棲地。國科會主委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。