鴻海旗下富智康企業總部 獲 UL 2799鉑金級認證 實踐循環經濟願景

鴻海（2317）旗下富智康（FIH）企業總部正式取得UL 2799廢棄物零填埋最高等級鉑金級認證，達成100%廢棄物轉化率，亦成為鴻海科技集團重要子公司中，首個台北企業總部獲此殊榮者。

FIH經營管理總處資深協理詹文仁表示：「推動循環經濟為FIH ESG環境目標的核心項目之一。本次企業總部能取得國際指標性驗證系統UL 2799鉑金級認證，是全體同仁積極響應公司永續願景的成果，也充分展示公司不斷優化資源利用率、積極實踐廢棄物管理。我們將持續堅守永續發展的核心價值，邁向更具韌性的未來。」

FIH企業總部主要從事設計、研發、及工程服務，日常營運產生的廢棄物以生活垃圾為主，難以進行回收與再利用，實踐廢棄物零填埋更具挑戰性。為此，FIH全面盤點廢棄物類型、數量並建立完善處理流程，同時將廢棄物管理改善措施列為全體同仁必修課程。在推動過程中，同仁們也積極落實廢棄物管理，將永續精神融入日常生活。

截至目前為止，FIH全球11座廠區中已有8間（台北企業總部、龍華、廊坊、衡陽、北京、富山、桂武、奇瓦瓦）獲UL 2799認證，其中7間為鉑金級，1間為金級，提前達成「於2030年前過半數廠區取得UL 2799金級認證」之目標。本次企業總部成功獲證，也證明了FIH具備永續管理彈性，無論是在製造廠區或總部辦公室，皆能達成廢棄物零填埋的成果。除了於自身廠區積極落實零廢願景，FIH也明定目標要求供應商取得UL 2799認證，攜手產業夥伴共同建立以環境保護、零廢棄為核心的永續供應鏈。

FIH今年的ESG表現屢獲國際永續評比機構肯定。Morningstar Sustainalytics ESG風險評級將FIH評為「低風險」（13.4）等級，位居全球排名前7%，反映公司ESG策略與風險管理的穩健性。在公司治理層面，FIH亦取得ISO 37001反賄賂管理系統認證，確保企業營運符合最高的誠信與透明度標準，以更為穩健的治理架構邁向永續未來。