AI 伺服器大洗牌！仁寶、英業達成戴爾2026年主力供應商 業者揭原因

AI 伺服器轉單比通用型伺服器更容易？

近期產業傳出最大消息，是仁寶（2324）奪下戴爾AI伺服器大單，而該訂單原本是由鴻海（2317）、緯創（3231）、英業達（2356）供應，但因為戴爾忌憚甲骨文，將供應鏈大洗牌而讓仁寶成為黑馬，此舉也讓仁寶距離2027年伺服器年營收1,000億元更進一步。

業者分析2026年仁寶伺服器營收規模可能超車和碩（4938）規模，相關業務營收超過500億元，而為何戴爾能將伺服器供貨角色輕易替換洗牌？業者透露，根本原因是輝達（NVIDIA）已將GB300伺服器架構定義完全，GPU伺服器在各家的差異已不大。仁寶對此表示不評論客戶訂單。

AI伺服器市場快速發展，台廠超過10家業者投入搶單，近期傳出因戴爾積極爭取美國五千億美元星門計畫訂單，但最終由甲骨文勝出，引發戴爾憤而重整供應鏈排除同步供貨甲骨文夥伴。

業者指出，戴爾2026年AI伺服器主要伺服器訂單將交給英業達跟仁寶兩家為主，至於配比還要觀察，預估英業達還是主力，仁寶因過去沒有大量出貨經驗，應該會從小量逐步成長，最終是6比4還是7比3還要觀察，但仁寶在累積豐富筆電跟伺服器製造經驗下，業者透露「台廠就是很認真很拚，要做絕對做得出來！」

業者預估戴爾AI伺服器釋單規模超過2,000億元，故仁寶能不能吃到1,000億元還不一定，但約末要吃到千億元訂單就需要跟英業達平起平坐。

而市場關注的另一點是：AI伺服器訂單轉單如此容易？對此，伺服器業者分析，其實由於NVIDIA已經將手伸向伺服器系統規格制訂，甚至可以說8成的元件都是NVIDIA做完，故轉單上AI伺服器比傳統通用伺服器訂單容易轉換供應商，因此仁寶切入戴爾AI伺服器供應鏈最快一季度到半年就能開始出貨。

而若戴爾大洗牌伺服器供應鏈，和碩喊出2027年伺服器營收目標20億美元（600億元新台幣），此番為何沒有卡位進入名單上？對此業者分析，過去和碩跟惠普合作密切，但跟戴爾有接觸但合作關係較遠，由於沒有在戴爾供應鏈名單上，因此錯過此次卡位機會。

伺服器業者指出，NVIDIA晶片改朝換代速度加快，未來每次換代都成一次洗牌關鍵，卡位者戰戰兢兢保衛版圖，新切入者則期望趁此機會，等既有供應鏈有什麼閃失，就能卡位成功。

除NVIDIA換代成AI伺服器搶單關鍵時間點，另外NVIDIA反抗軍晶片紛紛竄出，也是AI伺服器接單機會。如Google也傳將加入戰局，將自家TPU晶片拿出來販售，對此伺服器供應鏈坦言，確實聽到相關消息，Google也很積極辦技術論壇分享資訊，但關鍵仍取決於Google是否開放相關軟體授權，才能吸引廠商投入開發，但若Google確定釋出晶片，看好市場接受度一定會跟進開發硬體平台。不過業者預估，把晶片投片週期算進去，今年應還沒辦法看到相關進度，TPU伺服器最快明年下半才會浮上水面。

NVIDIA反抗軍除TPU，還有Arm及RISC-V陣營，Meta不僅是Rivos最大客戶之一，也傳出將收購Rivos提升對MTIA晶片掌握力，Arm也有自研晶片計畫，不過伺服器供應商指出，雖然客戶期望降低對NVIDIA的依賴，會多選用非NVIDIA陣營晶片，但頂多瓜分1~2成市占，ASIC在特定應用場景能提高效能，打贏GPU，但彈性小，一旦演算法或應用場景變化了，就必須更換設計，至於RISC-V更相對不易，除分散風險，壓抑NVIDIA價格意味也濃厚。

ASIC及NPU新創晶片商也如雨後春筍，看好AI應用爆發，許多新創募資順利，為切入市場，目前不少NPU及ASIC晶片新創業者會先自己找伺服器廠商下單，將自家晶片做成系統，給CSP業者測試，這也成為台灣AI 伺服器廠商另類生意，但量大不大目前很難說，業者笑說，就看該新創是否一炮而紅，若成了就將是AI晶片界新黑馬。