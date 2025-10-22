華豫寧MCU與IoT雙引擎齊攻 明年營收雙位數增幅 計畫下月上市

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
華豫寧將於明日舉辦上櫃前業績發表會。圖為董事長連智民。記者簡永祥／攝影
華豫寧將於明日舉辦上櫃前業績發表會，華豫寧董事長連智民今日受訪表示，公司近年以「雙引擎驅動模式」，一方面長期深耕微控制器（MCU）及類比元件代理通路業務，奠定穩固現金流基礎；另一方面積極投入自IoT智能門鎖與智慧建築系統開發，並以自有品牌「WAFERLOCK 維夫拉克」快速擴張，推進轉型布局。預期在雙引擎助攻下，明年營收預估挑戰年增15%。華豫寧計畫下月下旬掛牌交易，掛牌價暫訂35元。

華豫寧是美國MCU大廠微芯（Microchip）全線產品代理商。連智民表示，MCU是電子產品的大腦，廣泛應用在多個產業。在工業自動化領域，它負責控制機器人的精準運動和自動化產線的運作。汽車中的防鎖死煞車系統（ABS）、安全氣囊和ADAS自動駕駛系統，也需要MCU即時處理感測器數據來確保安全。此外，醫療設備如血糖機和血壓計，也使用 MCU 進行數據測量與顯示。調研機構Mordor Intelligence指出，全球MCU市場將自2025年347.5億美元成長至2030年572.5億美元，年複合成長率（CAGR）達10.5%。

除Microchip外，也代理BOURNS、POWER INTEGRATIONS、NIKO-SEM、EPSON 等國際大廠產品線，華豫寧雲端產品事業處則專注開發智慧商辦與家用物聯網整合系統與數位門禁系統，產品線橫跨e-LOCK 感應門鎖、e-Home 智能家居、e-Link 廠辦門禁、e-Hotel 飯店房控等系統，並有自有品牌「WAFERLOCK 維夫拉克」。

華豫寧總經理黃炳順說，目前公司營收約有七成來自代理通路業務，其中又以Microchip代理線貢獻最大，占整體營收七成左右。對於公司規畫此時上市，他強調並非為短期資金需求，而是希望藉由公開發行強化財務體質、降低負債比、提升市場認同度。目前公司仍掛於電子零組件類股，但隨著物聯網（IoT）與智慧鎖業務比重提升，未來不排除調整掛類方向。

華豫寧總經理黃炳順。記者簡永祥／攝影
營收 物聯網 董事長

