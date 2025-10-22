微星前進台灣國際智慧能源週 展示智慧充電布局

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
微星將於10月29日至31日參加2025台灣國際智慧能源週。微星／提供
微星（2377）將於10月29日至31日參加2025台灣國際智慧能源週，展示Hyper快充、EV與Eco系列AC充電樁、EZgo便攜式旅充，以及eConnect能源管理系統等完整產品線。同時，微星充電樁產品近期已逐步在指標建案與公益場域落地，凸顯MSI以住宅與公益雙軸推進的戰略布局，展現智慧充電解決方案在多元場景的應用成果。

微星表示，MSI的充電解決方案不僅具備完整產品線，更已成功落地於多元案場。其中，榮獲iF設計大獎的「遇東騰」社區，是新北具代表性的住宅建案，以設計規範與居住品質要求嚴格聞名。

微星指出，該社區在規劃充電服務時，採用MSI EV系列充電樁作為硬體設備，因其在品質、安全與可靠性上符合建案需求。搭配合作夥伴銳能智慧科技提供的EMS能源管理系統、社區代管與專設一戶請電，形成完整的一站式解決方案，成為住宅社區充電的示範案例。

此外，延續「智慧零碳排，永續家園」的主張，MSI與松霖工程合作，在兼具宗教、社區服務與公益功能的林口慈濟靜思堂建置一站式充電示範站，供慈濟志工與會眾使用。此案呼應慈濟長期推動的永續理念，並落實於實際使用場域。

微星科技充電儲能事業部協理葉盈廷表示，微星長期深耕AI技術與新能源應用，不僅投入完整產品線的研發，也積極推動實際案場的落地。

從板橋的指標建案到林口慈濟靜思堂的公益示範，我們看到智慧充電不只是交通基礎設施，更能成為社區與社會永續發展的重要支撐。未來微星將持續攜手合作夥伴，提供高品質、具彈性的解決方案，助力台灣在淨零轉型與綠能經濟的道路上更快前進。

微星 慈濟 建案

