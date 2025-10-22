影／台灣電路板國際展會 欣興臻鼎燿華尖點聯茂同聲看好 AI

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
欣興董座曾子章。記者尹慧中攝影
欣興董座曾子章。記者尹慧中攝影

台灣電路板國際展會今日登場，開幕典禮暨主題演講將由欣興（3037）董座曾子章發表「因應AI系統成長－PCB供應鏈的機會與挑戰」，曾子章受訪也提到，AI已成為電子產值的主要引擎，首次超越智慧型手機規模；預期將帶動產業同步成長與升級，並看好AI驅動成長可旺十年以上。臻鼎（4958）董座沈慶芳、集團營運長李定轉也同聲看旺AI景氣成長趨勢至2030年。另外燿華（2367）、尖點（8021）、聯茂（6213）同聲看好AI趨勢。

今日下午領袖高峰會，依據主辦單位規劃，將有台灣電路板協會理事長暨燿華董座張元銘、廣達（2382）副總楊麒令、台光電（2383）董座董定宇、臻鼎科技集團營運長李定轉以及Prismark合夥人姜旭高等出席，展望2026年全球產業布局。

沈慶芳說，看好AI邊緣裝置成長，臻鼎積極搶攻Edge AI商機。明年成長幅度可望優於往年。

李定轉也補充說，景氣真的很好，面積也會因為層數多面積十倍以上2030年一定很好，只是怕技術與產能跟不上而已不怕沒景氣。

臻鼎董座沈慶芳（圖中）、營運長李定轉（左）以及總經理簡禎富。記者尹慧中攝影
臻鼎董座沈慶芳（圖中）、營運長李定轉（左）以及總經理簡禎富。記者尹慧中攝影

