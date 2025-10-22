機器人發展雙引擎 電池技術與 AI 突破

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

機器人主題在輝達等科技巨頭帶動下，熱潮席捲全球，從感測技術的突破到人形機器人的亮相，市場熱度持續升溫。瑞士百達資產管理指出，其實這場技術革命並非一夕之間爆發。

百達在2015年就觀察到，人口高齡化和勞動力短缺等挑戰，將衝擊製造業與服務業，因此成立百達機器人科技基金，率先布局於當時仍被視為「工業題材」的機器人領域，專注於工業自動化等關鍵方向。

隨著產業發展與人工智慧（AI）技術的突破，百達機器人科技基金投資團隊見證機器人從傳統工業機械手臂，逐步轉型至AI與人形機器人主題。如今，結合最新AI模型與感測技術的機器人已從僅能執行單一任務的「專才」，進化為能學習、適應多元情境的全能型「通才」。

百達機器人科技基金目前規模達114億美元，已是全世界規模最大的機器人主題型基金。投資團隊專注企業流程自動化、工廠自動化與促成科技等關鍵領域，未來將持續鎖定AI關鍵技術節點，參與機器人產業鏈升級和實體AI加速落地的長線趨勢。

展望未來，瑞士百達資產管理認為，電池技術與AI突破，成為機器人發展雙引擎。電池技術的突破，將讓機器人走得更遠，在物流、運輸與農業用途將遠超出當前能力；AI則使得機器人更能獨立運作，推動服務機器人市場成長，滿足專業人士與消費者新需求。

