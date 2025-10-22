東元：結盟供應商　打造人形機器人關節模組

2025台北國際電子產業科技暨人工智慧物聯網展今天起登場，電機大廠東元盛大參展展示機器人關節模組、電動車馬達動力系統、資料中心方案等。東元指出，未來目標繼續結盟感測器、減速機和核心晶片等相關供應商，打造應用於人形機器人的6大關節模組。

東元指出，此次參展以「東元智慧動力 × 能源，驅動永續智能未來」為主軸，展現智慧製造與永續能源領域的技術力與創新成果。

東元此次展出產品包括油冷扁線電動車EV動力系統、無人載具動力系統、機器人關節模組、為半導體廠區物料搬運設計的直流伺服系統，以及應用在冷卻水塔的高效低速直驅系統等。

其中在電動車動力系統，東元表示，集團電動巴士動力系統在台灣市占率達到8成，2024年併購中國易唯科電機（EVK Motor）取得扁線馬達技術後，已進軍歐洲電巴市場，第三代扁線油冷馬達透過此次參展，在台灣首度亮相。

在機器人關節模組，東元表示，已推出機器人「髖關節」和用於四足機器人的「旋轉關節」，未來目標續結盟感測器、減速機和核心晶片等供應商，打造應用於人形機器人的6大關節模組，包括肩、膝、腕等關鍵部位，為機器人整機廠商提供旋轉關節模組。

在亞太地區資料中心方案，東元指出，已具備超過20年資料中心建置經驗，此次展會也展出整合電氣、給排水、消防、弱電與空調系統，結合智慧監控平台的解決方案。東元表示，累計承攬超過700 MW資料中心工程，服務橫跨東南亞多國市場。