工研院無人機獲 WRS 國際賽肯定 技術力領航災防新世代

素有全球機器人與無人機領域的最高殿堂-世界機器人高峰會（World Robot Summit；WRS），舉辦「惡劣環境無人機挑戰賽（Harsh Environment Drone Challenge；HEDC）」，工研院今年10月中旬首度參加，即在日本、臺灣、厄瓜多、新加坡等隊伍中，以「自主研發的多功能無人機系統整合技術」勇奪亞軍，工研院團隊更創下HEDC賽史兩項首例紀錄，包括首度飛抵最遠端搜救點，及首度成功以第一人稱視角FPV（First Person View；FPV）無人機進入建物內部偵搜，展現臺灣在無人機技術整合與任務落地的國際影響力。

HEDC聚焦於災後救援環境中無人機的自主飛行與任務執行。開辦以來吸引日本、新加坡等多國頂尖科研與產業團隊參賽，被視為國際救災無人機技術的最高實戰舞台。

本次挑戰由工研院跨所組成的「ITRI A-Team」團隊共同參賽，整合機械與機電系統研究所、資訊與通訊研究所的專業能量。包括無人機平台、動力與飛行控制設計；中繼通訊、影像識別與感測融合應用等，跨領域協作展現工研院「研發整合、快速落地」的研發特長，也體現「One ITRI」團隊精神在國際舞台上的實戰成果。

今年比賽於日本福島濱通機器人實證場域（RTF）舉行，模擬地震或重大事故後道路中斷、通訊受限的極端環境，要求參賽隊伍在一小時內完成「長距離飛行勘災製圖」、「受困者識別與精準投遞」及「室內建物偵搜」三項高強度任務。賽事難度高、變數多，是對於各國無人機技術整合與臨場應變的終極考驗。

工研院無人機團隊挑戰跨海航線、強風干擾與通訊頻段限制，創下HEDC賽史首例——以多旋翼無人機酬載搜救無人機完成飛出外海，在惡劣環境的考驗下，完成13公里長距離海上飛行的航線，首度精準抵達搜救點並執行任務，並且運用無人機運送小型無人機FPV到達任務地點再進行施放。

FPV無人機更突破低通訊延遲下穿越狹窄空間與遮蔽區域，成功精準三次進出建築物，進行室內影像偵查與倖存者判定。這兩項創舉不僅表現優於所有參賽者，引起全場驚喜歡呼，更象徵臺灣團隊在長距航程穩定、無人機能源規劃與通訊中繼管理、航線精準控制與遮蔽環境導航等領域的重大突破，展現工研院在全球最嚴苛賽場中以自主技術完成任務的實戰實力。

工研院機械與機電系統研究所組長陳文泉表示，災害現場考驗的不是單一技術，而是對於無人機整機系統最大能力展現，包含無人機高可靠度、通訊策略、感測融合應用與硬體效能算力的整合系統應戰。

例如此次任務中，工研院以多旋翼無人機完成13公里長距離海上飛行與室內偵搜，證明只要經過優化的電推效率，與輕量化設計結合感測融合技術，就能實現高續航與精準操作，展現臺灣自研無人機國際競爭力。未來將攜手團隊同步強化災害資料庫建立、AI晶片高效能源管理與輕量化機體設計等軟硬體技術，打造能在極端環境下自主決策、即時行動的智慧無人機系統。

工研院資訊與通訊研究所副組長楊淑敏表示，這是工研院團隊首度以跨單位整合形式挑戰國際競賽，從溝通系統整合到因應日本當地的比賽規格與作業流程，都不若地主國熟悉；再加上日本對通訊頻段與飛航法規的嚴格限制，更讓團隊面臨前所未有的挑戰。

儘管如此，團隊仍憑藉敏捷的臨場應變與高效協作，在通訊調校、即時判讀與感測融合上發揮極致精準，最終以微幅分數差距勇奪第二名。這次經驗讓團隊更掌握災害現場的通訊瓶頸與緊急應變需求，未來將聚焦多通道中繼、衛星通訊與輕量化AI模組研發，提升無人機於救災與公共安全任務的即時決策力。

工研院以科技研發帶動產業發展、創造經濟價值並增進社會福祉，持續推動「2035 技術策略與藍圖」，聚焦「智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會」四大領域的創新技術研發，並發展智慧化致能技術。

展望未來，工研院將以此次國際賽事成果為契機，深化自主無人機、AI感測融合與災害應變系統等關鍵技術，推動防災、公共安全及永續應用場域的落實，實踐以科技守護社會、以創新引領未來的核心願景。