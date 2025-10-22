沙崙擬設生科園區 民團憂衝擊生態 吳誠文：生態與發展應平衡

台南沙崙生技科學園區規畫案引發地方與環保團體關注。民間團體憂心，若園區開發啟動，恐衝擊周邊農場生態與草鴞棲地。國科會主委吳誠文表示，政府重視各界意見，相關調查與生態補償措施正同步進行，將在兼顧生態保育與產業發展間取得平衡。

沙崙生科園區規畫案9月經國發會審議通過，近期預計送行政院核定，並進入環評程序。該案位於台南高鐵特定區西側，屬沙崙綠能科學城延伸計畫，未來面積531公頃的地將成為南科四期園區。然而，地方農民與保育團體指出，該區域周邊仍有大面積農地與草鴞棲息環境，若開發不慎，將對生態系造成長期衝擊。

吳誠文表示，自園區公告以來，國內已有多個團體表達關切。國科會自去年起即展開相關研究與實地調查，邀請學術界教授與地方生態團體共同參與。他說，已收到很多具建設性的建議，包括營造更多可能棲地、生態補償等等，這些都已在執行中。未來也會邀請農民共同耕作，政府將研議提供補助，讓農業生產與生態保育能共存。

他指出，草鴞的活動範圍從雲林、嘉義、台南延伸到屏東，棲地與覓食地並非集中於單一地點。政府規畫園區時，不能只考量產業發展，更應從整體角度出發，思考如何在經濟與生態間取得平衡。

立委張雅琳表示，國科會目前規畫的補償多為「原棲地補償」，難以真正抵銷生態損失，「如果只是用原本的棲地面積抵換，這樣能算補償嗎？」她並引用歐盟2014年的研究指出，若一處棲地遭破壞，至少需建立100倍面積的新棲地，才能彌補生態失衡。

吳誠文回應，草鴞雖廣泛分布，但關鍵在於棲地的營造與管理，不是哪裡有地就能成為棲地，而是要有良好的環境維護與政府協助。如果放任自生自滅，棲地品質會越來越差。他說，未來國科會將持續與地方政府、農民與保育團體溝通，共同研議具體補償與管理方案。國科會將持續蒐集意見，確保沙崙園區的開發不以犧牲生態為代價。