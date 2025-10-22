快訊

尖點：明年仍是好年 鑽針供不應求持續

中央社／ 台北22日電

AI浪潮掀起PCB材料大戰，鑽針廠尖點表示，AI技術產品快速演進，PCB鑽孔加工製程門檻提升，今年需求以AI領域為主，載板明年會開始復甦成長，明年還是好年，供不應求仍在持續放大。

台灣電路板展（TPCA Show）今天登場，AI伺服器引爆材料瓶頸，供應鏈掀起「搶針潮」。

鑽針廠尖點科技今天發表最新一代鍍膜鑽針、銑刀及鑽孔相關技術與產品，及多項新技術方案，包括AI伺服器微型鑽孔方案，ABF和FC載板鑽孔技術、Q級玻璃布多層板應用方案、低軌衛星用高強度微型鑽針等。

尖點表示，隨著全球AI技術與產品的快速演進，PCB鑽孔加工製程面臨前所未有的挑戰，鑽針規格和3年前相比，跳升一個階級，也形成其他業者不容易進入的門檻，尖點致力解決鑽孔加工過程中的斷針率、孔位精度及孔壁品質等關鍵問題，可降低雜訊干擾、提升信號完整性，滿足新世代PCB設計對高密度、高速傳輸的嚴苛需求。

尖點表示，今年鑽針產能預計擴增3100萬支至3500萬支，擴產幅度約13%，會延後在明年首季開出，明年資本支出不會低於今年，擴產以鑽針為主，鑽孔業務也會擴增，台灣、中國大陸、泰國廠都會擴產，泰國廠以鑽孔為主。

尖點表示，今年需求以AI領域為主，載板明年會開始復甦成長，明年還是好年，供不應求仍在持續放大，尖點將調整產品往高階產品發展，明年目標50%，客戶也看好「市場需求一路往上，3到5年沒問題」。

尖點 AI PCB

相關新聞

影／台灣電路板國際展會人潮爆滿 數百人站著聽理事長致詞

全球PCB產業年度盛會「第26屆台灣電路板產業國際展覽會(TPO2025)」於10月22日假台北南港展覽館一館盛大開展。...

工研院無人機獲 WRS 國際賽肯定 技術力領航災防新世代

素有全球機器人與無人機領域的最高殿堂-世界機器人高峰會（World Robot Summit；WRS），舉辦「惡劣環境無...

沙崙擬設生科園區 民團憂衝擊生態 吳誠文：生態與發展應平衡

台南沙崙生技科學園區規畫案引發地方與環保團體關注。民間團體憂心，若園區開發啟動，恐衝擊周邊農場生態與草鴞棲地。國科會主委...

國科會主委吳誠文：AI新十大建設 打造智慧科技島

國科會主委吳誠文今天至立法院進行業務報告。吳誠文指出，台灣正面臨全球科技競爭與產業變局，國科會將以「AI新十大建設」為核...

台灣電路板國際展會 尖點主打 AI 新品展 HLC 鑽孔成果

台灣電路板國際展會今日登場，尖點科技（8021）於2025年10月22日至24日參加由台灣電路板協會（TPCA）主辦、於...

全球內存芯片市場迎來「超級周期」 供需緊張加劇

行業高管和分析師表示，全球芯片製造商爭相生產人工智能（AI）芯片，導致智能手機、電腦和服務器中使用的一些本不那麽引人注目的芯片供應緊張，引發部分消費者恐慌性搶購，價格飆升。 人工智能熱潮帶來的意外連

