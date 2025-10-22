影／台灣電路板國際展會人潮爆滿 數百人站著聽理事長致詞

全球PCB產業年度盛會「第26屆台灣電路板產業國際展覽會(TPO2025)」於10月22日假台北南港展覽館一館盛大開展。開幕演講人潮爆滿數百人站著聽，TPCA理事長張元銘於開幕典禮致詞提到在AI加持下預期今年產業鏈產值可望再創新高。

今年電路板國際展會以「Energy-Efficient AI : From Cloud to the Edge」為主軸,展出內容橫跨PCB、SMT、綠色科技、電子構裝與熱管理技術等領域,規模再創歷史新高。展區涵蓋一、四樓展廳,集結超過670家國際品牌品牌及1,750個攤位,預期三日將吸引逾70,000位全球專業買主共襄盛舉。

TPCA理事長張元銘於開幕典禮致詞指出,AI的全面發展正推動全球電子產業結構性轉變。AI伺服器、資料中心、高速網通與邊緣運算需求急速攀升,帶動電路板產業迎來前所未有的榮景。

今年TPCA Show再創創新高,展現台灣PCB產業在全球舞台上的亮眼成績·開幕亦邀請全球PCB領導廠商欣興電子董

事長曾子章先生,以「因應AI系統成長-PCB供應鏈的機會與挑戰」為題發表專題演講,深入剖析川浪潮下的產業變局與策略布局。