Check Point Software 統計 9月台灣半導體、硬體產業被攻擊最多

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路安全解決方案業者Check Point Software Technologies Ltd.的威脅情報部門Check Point Research數據顯示，2025年9月，全球組織每周平均遭受1,900次網路攻擊，較去年同期增長1%。以各地區的每周平均攻擊次數而言，以非洲（2,902次）與拉丁美洲（2,826次）居全球前二，亞太位居第三名（2,668次），台灣再度以高達3,840次位居亞太地區之首。

而研究報告指出，過去四周，台灣受攻擊次數最多的前三大產業依序為硬體與半導體（平均每周遭受5,638次攻擊）、製造業（4,786次）和政府（4,570次）。

Check Point Software 2025年9月全球資安威脅報告指出，以產業來看，教育產業仍為攻擊首要目標，每個組織每周平均遭受4,175次攻擊，較去年同期下降3%，仍遠高於其他產業。通訊產業排名第二，每周平均2,703次攻擊，較去年同期增加6%。

政府機構次之，每周2,512次攻擊，較去年下降6%。擁有大量資料並提供關鍵服務的產業仍為主要攻擊目標。攻擊者持續利用這些產業對數位基礎設施與敏感資料流的依賴，尤其在混合辦公、雲端整合與舊系統共存的環境中，更容易成為攻擊破口。

在趨勢上，Check Point Software發現，生成式AI加劇資料外洩風險，2025年9月，企業網路中每54個GenAI提示（prompts）中就有1個存在高度敏感資料暴露風險，此威脅影響了91%定期使用GenAI工具的組織。此外，所有提示中有15%可能包含敏感資料，包括客戶資料、內部通訊或專用程式碼片段（code snippet）。

這些結果凸顯了在採用GenAI時，建立治理與安全控管的迫切性，若缺乏足夠的防護措施，提升生產力的同時恐伴隨資安風險。

另外，勒索軟體活動呈顯著回升，共有562起被公開報導的勒索軟體攻擊，較2024年同期增加46%，顯示威脅呈現快速擴散趨勢。

