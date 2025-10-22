國科會主委吳誠文：AI新十大建設 打造智慧科技島

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會主委吳誠文（中）今天至立法院進行業務報告。記者董俞佳／攝影
國科會主委吳誠文（中）今天至立法院進行業務報告。記者董俞佳／攝影

國科會主委吳誠文今天至立法院進行業務報告。吳誠文指出，台灣正面臨全球科技競爭與產業變局，國科會將以「AI新十大建設」為核心，推動跨域科研與產業結合，打造「智慧科技島」，帶動百工百業數位轉型與智慧升級。

吳誠文表示，AI浪潮改變世界運作模式，台灣必須把AI視為基礎建設，從科研投入、人才培育到企業應用全面升級。他指出，AI新十大建設的重點包括：強化運算能量與資料治理、促進半導體與AI融合、推動醫療AI、打造智慧農業、智慧製造與淨零科技等。

為了避免AI發展只集中於北部科技園區，國科會正推動「大南方新矽谷」計畫，以台南沙崙智慧綠能科學城為核心，連接嘉義至屏東之半導體 S 廊帶，打造南台灣人工智慧產業生態系。發展AI應用與新創生態，讓南台灣成為新一波科技創新的重要據點。

在基礎研究方面，吳誠文指出，國科會將繼續強化跨域合作與共享設施，包括自然科學、醫學、農業、人文與社會科學領域的共用儀器、資料庫與超級電腦平台，讓科研成果能被更多團隊共享與應用。

針對科研倫理與治理議題，吳誠文表示，學術倫理是追求科學研究卓越的重要基石，國科會致力於建構優質之學研環境，訂有「學術倫理案件處理及審議 要點」、「對研究人員學術倫理規範」、「對學術倫理的聲 明」、「研究計畫涉及學生學位論文之學術倫理參考指引」， 並按季發行電子報、辦理增能工作坊等，持續加強宣導學 術倫理教育，營造學研界良好之研究誠信風氣。

人才培育方面，吳誠文表示，將持續培育高階人才，已累積培育碩 博士生及博士後超過 300 人，為臺灣量子科技長遠發展注入 動力。他也提到，相關計畫將面對淨零碳排與氣候危機，以科研支撐國家能源轉型。

