貿聯逆勢揚升約3% 外資調升其目標價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

大盤指數22開低走低，貿聯-KY（3665）卻逆勢揚升，開盤即達1,300元，曾攻高到1,330元，漲幅約3%，亞系券商調升貿聯-KY目標。

亞系券商在開放運算計畫全球高峰會（OCP）大會後，對貿聯的看法更正面。上修2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至42.3/60/74，以未來12個月的28xPE評價，同步升目標。

貿聯在OCP大會展示，224 Gbps/lane的Co-Packaged Copper（CPC）、1.6 Tbps高速互連解決方案、PCIe Gen6內部互連、OCP規範電源方案、以及多光纖共封裝光學互連技術等；同時也在Nvidia在800 VDC電源解決方案的供應商名單中。

主要美系客戶持續拓展CSP客戶，對貿聯更是正面解讀，券商上修其財務模型，同時調高目標。

