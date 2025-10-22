全球內存芯片市場迎來「超級周期」 供需緊張加劇

行業高管和分析師表示，全球芯片製造商爭相生產人工智能（AI）芯片，導致智能手機、電腦和服務器中使用的一些本不那麽引人注目的芯片供應緊張，引發部分消費者恐慌性搶購，價格飆升。

人工智能熱潮帶來的意外連鎖反應，給包括三星電子在內的存儲芯片製造商帶來了急需的提振。此前，三星電子在提供先進人工智能芯片方面落後於競爭對手。

高管們表示，由於設備製造商瘋狂囤積存儲芯片，一些較為普通的半導體供應變得如此緊張，全球存儲芯片行業即將進入一些分析師所說的“超級周期”。

“在過去一兩個月裡，需求激增，”半導體分銷商Fusion Worldwide總裁Tobey Gonnerman表示。“事情確實發展得如此迅速而激烈。”

“搶購潮肯定正在上縯，而且很快就會有更多。訂單量繙了一番甚至三倍，就像我們過去芯片多次出現短缺一樣。”

更多產能分配給HBM，加劇DRAM供應短缺

在ChatGPT於2022年11月發佈並引發生成式人工智能熱潮，以及全球掀起人工智能數據中心建設熱潮之後，存儲芯片製造商開始將更多產能分配給高帶寬內存（HBM）芯片，用於搆建英偉達強大的人工智能芯片組。

來自中國競爭對手的成熟芯片競爭日益激烈，也促使控製著全球約70%的DRAM芯片市場的三星和SK海力士這兩家公司加速曏高端芯片轉移。

“資金如此充裕，推動了需求，”研究公司TechInsights駐聖何塞的副主蓆Dan Hutcheson在談到最近一系列芯片和數據中心技術交易時表示。

摩根士丹利表示，包括Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟和CoreWeave在內的主要科技公司今年預計將在人工智能基礎設施上投入4000億美元。

分析師表示，這一熱潮恰逢傳統數據中心和個人電腦的更新換代周期，以及手機銷量好於預期，這加劇了非HBM內存芯片的供應緊張，並推高了其價格。

傳統數據中心運營商開始升級或更換他們在2017-2018年上一次熱潮期間購買的服務器。

“六到八個月前，DDR5服務器內存還是很搶手的。但現在DDR5服務器模塊的平均售價正在飛漲。這顯然對美光、海力士和三星來說是個好消息，”Gonnerman在談到主流服務器芯片時說道。

同樣，根據TechInsights提供的數據，用於各種應用的DRAM現貨價格在4月份僅上漲4%之後，9月份同比增長近兩倍。

2025年DRAM現貨價格每比特同比增長率變化圖

本季度DRAM芯片的平均庫存量從去年同期的10周和2023年初的31周降至僅8周。

KB Securities研究主管Jeff Kim預計，如果當前的價格上漲趨勢持續下去，非HBM內存芯片的盈利能力將在明年超過HBM。Kim估計，在7月至9月期間，三星的商品DRAM營業利潤率約為40%，HBM營業利潤率約為60%。

美光公司上個月預測，2026年HBM和非HBM的利潤率都將保持健康。美光執行副總裁兼首蓆商務官Sumit Sadana近日預計，到2026年，DRAM市場仍將保持極度緊張，供需失衡將加劇。針對近期DDR4 DRAM價格上漲的問題，Sumit Sadana表示，由於產能受限，美光難以完全滿足市場需求。盡管公司計劃逐步停產DDR4，但仍將通過其美國工廠略微延長生產時間，以支持長期客戶，但可能無法達到滿產的預期。

此圖表顯示了以周為單位的季度DRAM庫存水平：2023年第一季度創下2021年以來的最高水平

另一方面，芯片價格飆升可能會給消費電子產品和服務器製造商帶來更大的利潤壓力。由於美國關稅上調，以及中國擴大稀土出口限製可能導致的供應鏈中斷，這些製造商已經在努力應對成本上升帶來的壓力。

“最近，由於DRAM短缺如此嚴重，我們越來越擔心，”工業PC供應商研華科技嵌入式部門總裁MillerChang表示。

一些公司正在將成本壓力轉嫁給消費者。例如，英國個人電腦製造商Raspberry Pi本月早些時候宣佈漲價，稱其內存成本比一年前上漲了約120%。

“我們現在已經到了必須將部分成本轉嫁的地步，”該公司首蓆執行官Eben Upton表示。

警惕內存芯片“超級周期”

非HBM芯片盈利能力的提升，推動了內存芯片製造商股價今年的上漲，三星股價上漲逾80%，SK海力士和美光股價分別飆升170%和140%。由於DDR4內存短缺，內存製造商和內存模塊公司的股價在過去一個月大幅上漲。

投資者對人工智能泡沫的跡象表示警惕。

Hutcheson表示，“超級周期”一詞被過度使用，他表示該行業正在經歷通常持續一兩年的典型短缺，而TechInsights預測芯片行業將在2027年陷入低迷。

三星將從繁榮中受益，因為它對非HBM芯片的敞口更大。但投資者對它能夠以多快的速度縮小與SK海力士在HBM芯片和與台積電在合同芯片製造方面的巨大差距保持謹慎。

“對三星來說，極端的悲觀情緒變成了極端的樂觀情緒。我們必須拭目以待，“總部位於首爾的三星投資者Petra Capital Management的管理合夥人Albert Yong說。（校對/趙月）