快訊

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

國巨「主動+被動元件」戰略成形

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件龍頭國巨（2327）完成公開收購日本芝浦電子，加上先前收購IC設計廠茂達21.43%股權，業界指出，國巨「主動+被動元件」整合戰略正式成形，在AI伺服器需求爆發、車用電子持續升級的趨勢下，國巨以拿手的整併策略快速補足產品線，在相關領域擁有影響力。

國巨發展歷程中，以併購作為快速擴張的核心策略。1996年收購德國最大功率電阻製造商Vitrohm建立歐洲據點，到2018年收購美國普思電子進入磁性材料與天線領域、2020年併購美國電容大廠基美，國巨目標都在補足產品線或市場版圖的關鍵缺口。

國巨入股電源管理IC設計廠茂達，看好茂達擁有完整的電源轉換、電源管理與馬達驅動IC產品線，技術能力與國巨的被動元件形成完美互補。業界普遍認為，這項投資讓國巨深化高階零組件布局，達成「主動+被動元件」整合的戰略目標。

芝浦電子併購案是國巨在感測元件領域的重要布局。芝浦電子以熱敏電阻見長，產品廣泛應用於車用與工業市場，國巨透過收購馬上補足溫度感測領域的產品線，並擴大在車用及工業應用市場的影響力。

業界分析，國巨併購策略反映被動元件產業進入新整合時代，「一站式解決方案」成為產業競爭新趨勢。

國巨 被動元件 併購

延伸閱讀

影／出席台灣國際五金工業博覽會 賴清德：關稅20%要降低、不疊加

熱呼呼的被動元件怎麼看？分析師：故事剛開始…

9月營收亮眼、收購芝浦達陣 國巨一拆四不到2個月股價衝上200元

國巨：公開收購芝浦應募率87.3% 估第4季完成作業

相關新聞

台積移美？ 史欽泰：國際壓力一直在

針對美方希望「將台灣一半晶片產能移往美國」的說法，工研院前院長史欽泰昨日表示，類似這樣的國際壓力其實從未消失。至於台灣擬...

全球內存芯片市場迎來「超級周期」 供需緊張加劇

行業高管和分析師表示，全球芯片製造商爭相生產人工智能（AI）芯片，導致智能手機、電腦和服務器中使用的一些本不那麽引人注目的芯片供應緊張，引發部分消費者恐慌性搶購，價格飆升。 人工智能熱潮帶來的意外連

iPhone 17系列新機熱銷效應 蘋果股價創高 激勵創意、臻鼎等漲停

研究顯示蘋果iPhone 17系列新機熱銷，蘋果股價20日盤中創新高，今年來首度刷新歷史紀錄。受惠於此，蘋概股也跟著打上...

國巨收購芝浦喊「攜手更強」 看好溫度感測器成長動能

被動元件大廠國巨正式完成公開收購日商芝浦電子，雙方昨（21）日舉行國際聯合記者會，宣布進入嶄新合作里程碑，此一合作展現兩...

國巨「主動+被動元件」戰略成形

被動元件龍頭國巨完成公開收購日本芝浦電子，加上先前收購IC設計廠茂達21.43%股權，業界指出，國巨「主動+被動元件」整...

半導體銷售展望 美銀大幅度上修

人工智慧（AI）相關需求激增，美國銀行（BofA）近期上修全球半導體銷售展望，估計到2027年可能逼近1兆美元，高於原本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。