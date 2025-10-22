國巨「主動+被動元件」戰略成形

被動元件龍頭國巨（2327）完成公開收購日本芝浦電子，加上先前收購IC設計廠茂達21.43%股權，業界指出，國巨「主動+被動元件」整合戰略正式成形，在AI伺服器需求爆發、車用電子持續升級的趨勢下，國巨以拿手的整併策略快速補足產品線，在相關領域擁有影響力。

國巨發展歷程中，以併購作為快速擴張的核心策略。1996年收購德國最大功率電阻製造商Vitrohm建立歐洲據點，到2018年收購美國普思電子進入磁性材料與天線領域、2020年併購美國電容大廠基美，國巨目標都在補足產品線或市場版圖的關鍵缺口。

國巨入股電源管理IC設計廠茂達，看好茂達擁有完整的電源轉換、電源管理與馬達驅動IC產品線，技術能力與國巨的被動元件形成完美互補。業界普遍認為，這項投資讓國巨深化高階零組件布局，達成「主動+被動元件」整合的戰略目標。

芝浦電子併購案是國巨在感測元件領域的重要布局。芝浦電子以熱敏電阻見長，產品廣泛應用於車用與工業市場，國巨透過收購馬上補足溫度感測領域的產品線，並擴大在車用及工業應用市場的影響力。

業界分析，國巨併購策略反映被動元件產業進入新整合時代，「一站式解決方案」成為產業競爭新趨勢。