快訊

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

日月光結盟 ADI 強化大馬製造力

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

全球封測龍頭日月光投控（3711）強化在馬來西亞的生產量能，昨（21）日宣布與亞德諾半導體（ADI）策略合作，並簽署有法律約束力的備忘錄，日月光計畫收購ADI馬來西亞檳城工廠，增強全球供應鏈韌性與製造多樣性；雙方通過共同投資以及長期供應協議加強合作。

日月光將收購Analog Devices Sdn. Bhd. 100%的股權，包含檳城製造廠區（具體內容以最終簽署的交易文件為準）。ADI與日月光計劃簽訂一項長期供應協議，日月光為ADI提供製造服務，ADI計劃與日月光共同投資，提升檳城工廠技術能力。

ADI是全球類比IC大廠，全球市占率第二，ADI檳城工廠成立於1994年，位於峇六拜（Bayan Lepas）的主要工業樞紐，建築面積超過68萬平方英尺。日月光投控營運長吳田玉表示，收購ADI檳城廠將可擴大日月光全球製造能力，擴展集團在全球IC封測服務網絡。

日月光將為ADI的高性能類比、混合訊號和數位訊號處理晶片提供封裝和測試解決方案。ADI全球營運與技術執行副總Vivek Jain表示，將與日月光攜手合作擴展檳城工廠產能，強化技術供應，提升供應鏈的韌性。

雙方預計2025年第4季簽署最終協議，預計2026年上半年完成交易，但須符合或經豁免最終交易文件規範的一般交易條件以及獲得所需的監管批准。交易完成後，日月光將營運並進一步開發檳城廠，支持ADI及其他客戶。

東南亞逐漸成為半導體重要基地，馬來西亞更鞏固其區域半導體中心的地位，加上半導體近年朝向晶片設計和製造能力，日月光近幾年也積極擴大在馬來西亞的製造力。

日月光 馬來西亞 半導體

延伸閱讀

台股散戶都有「1被動技能」？ 過來人爆共鳴：不是錯覺

花蓮馬太鞍溪右岸邊坡滑動再現新堰塞湖 光復大馬村低窪區撤離

誤把親戚當獵物開槍射殺！肉販攜3男跨州棄屍 遭馬來西亞警方逮捕起訴

全球首個零碳負極材料工廠 落腳內蒙古

相關新聞

台積移美？ 史欽泰：國際壓力一直在

針對美方希望「將台灣一半晶片產能移往美國」的說法，工研院前院長史欽泰昨日表示，類似這樣的國際壓力其實從未消失。至於台灣擬...

全球內存芯片市場迎來「超級周期」 供需緊張加劇

行業高管和分析師表示，全球芯片製造商爭相生產人工智能（AI）芯片，導致智能手機、電腦和服務器中使用的一些本不那麽引人注目的芯片供應緊張，引發部分消費者恐慌性搶購，價格飆升。 人工智能熱潮帶來的意外連

iPhone 17系列新機熱銷效應 蘋果股價創高 激勵創意、臻鼎等漲停

研究顯示蘋果iPhone 17系列新機熱銷，蘋果股價20日盤中創新高，今年來首度刷新歷史紀錄。受惠於此，蘋概股也跟著打上...

國巨收購芝浦喊「攜手更強」 看好溫度感測器成長動能

被動元件大廠國巨正式完成公開收購日商芝浦電子，雙方昨（21）日舉行國際聯合記者會，宣布進入嶄新合作里程碑，此一合作展現兩...

國巨「主動+被動元件」戰略成形

被動元件龍頭國巨完成公開收購日本芝浦電子，加上先前收購IC設計廠茂達21.43%股權，業界指出，國巨「主動+被動元件」整...

半導體銷售展望 美銀大幅度上修

人工智慧（AI）相關需求激增，美國銀行（BofA）近期上修全球半導體銷售展望，估計到2027年可能逼近1兆美元，高於原本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。