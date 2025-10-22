日月光結盟 ADI 強化大馬製造力

全球封測龍頭日月光投控（3711）強化在馬來西亞的生產量能，昨（21）日宣布與亞德諾半導體（ADI）策略合作，並簽署有法律約束力的備忘錄，日月光計畫收購ADI馬來西亞檳城工廠，增強全球供應鏈韌性與製造多樣性；雙方通過共同投資以及長期供應協議加強合作。

日月光將收購Analog Devices Sdn. Bhd. 100%的股權，包含檳城製造廠區（具體內容以最終簽署的交易文件為準）。ADI與日月光計劃簽訂一項長期供應協議，日月光為ADI提供製造服務，ADI計劃與日月光共同投資，提升檳城工廠技術能力。

ADI是全球類比IC大廠，全球市占率第二，ADI檳城工廠成立於1994年，位於峇六拜（Bayan Lepas）的主要工業樞紐，建築面積超過68萬平方英尺。日月光投控營運長吳田玉表示，收購ADI檳城廠將可擴大日月光全球製造能力，擴展集團在全球IC封測服務網絡。

日月光將為ADI的高性能類比、混合訊號和數位訊號處理晶片提供封裝和測試解決方案。ADI全球營運與技術執行副總Vivek Jain表示，將與日月光攜手合作擴展檳城工廠產能，強化技術供應，提升供應鏈的韌性。

雙方預計2025年第4季簽署最終協議，預計2026年上半年完成交易，但須符合或經豁免最終交易文件規範的一般交易條件以及獲得所需的監管批准。交易完成後，日月光將營運並進一步開發檳城廠，支持ADI及其他客戶。

東南亞逐漸成為半導體重要基地，馬來西亞更鞏固其區域半導體中心的地位，加上半導體近年朝向晶片設計和製造能力，日月光近幾年也積極擴大在馬來西亞的製造力。