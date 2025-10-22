國巨收購芝浦喊「攜手更強」 看好溫度感測器成長動能

被動元件大廠國巨（2327）正式完成公開收購日商芝浦電子，雙方昨（21）日舉行國際聯合記者會，宣布進入嶄新合作里程碑，此一合作展現兩大產業領導廠商的策略契合，看好溫度感測器領域的未來成長動能。

國巨股價昨日也上演慶祝行情，終場收在205元、上漲9元，股價寫下分割後以來新高。

國巨以「攜手更強」的共同信念，展現深度合作的決心。在記者會中闡述公司成長、全球布局、業務策略以及與芝浦電子預期產生的綜效。國巨創辦人暨董事長陳泰銘與芝浦電子社長葛西晃也分享合作策略考量，包括看好溫度感測器未來成長動能，及企業文化及管理理念高度契合，雙方承諾將致力於打造日台企業協作新典範，鞏固雙方在經濟及科技領域的領導地位。

芝浦電子是日本熱敏電阻（Thermistor）元件和溫度感測器的主要供應商之一，產品主要應用於汽車、工業設備、家電和醫療領域。熱敏電阻是一種對溫度敏感的電子元件，常用於溫度測量和控制。

除了熱敏電阻外，芝浦電子還提供其他類型的感測器產品，例如壓敏電阻、霍爾元件等，產品線涵蓋車用、工業設備、家電和醫療等多個領域。芝浦電子2024年營收超過320億日圓，截至2024年3月底，員工人數約為4,350名，在東京證券交易所上市，目前在中國上海、廣東東莞、泰國皆設有生產基地。

國巨先前強調，從策略角度來看，這是集團擴展感測器業務的關鍵下一步，預估芝浦電子將能貢獻國巨集團5%營收，除了有助發展車用、工業應用領域，也能擴大國巨日本市場的版圖。

綜效來說，國巨透過集團在全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，擴大芝浦電子在全球市場的客戶覆蓋範圍，加速提升全球市占，特別聚焦美洲及歐洲地區，提供更多研發資源及生產設備，協助芝浦電子成長。