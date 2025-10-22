iPhone 17系列新機熱銷效應 蘋果股價創高 激勵創意、臻鼎等漲停

研究顯示蘋果iPhone 17系列新機熱銷，蘋果股價20日盤中創新高，今年來首度刷新歷史紀錄。受惠於此，蘋概股也跟著打上「蘋果光」，創意（3443）、臻鼎-KY昨（21）日股價亮燈漲停，台積電早盤股價一度衝高至1,500元天價。蘋果股價21日早盤上漲近1%，在此區間震盪。

蘋果股價創高帶動蘋概股昨日股價表現強勁，除台積電衝高外，鴻海最高達245.5元，市場後續出現部分資金獲利了結賣壓、壓縮漲幅，創意、臻鼎收盤仍守住漲停板，仁寶、國巨、穩懋、華通、大立光等漲幅2至4％不等。

蘋果報佳音，有助於台股供應鏈營運及股價。大摩將義隆及譜瑞-KY的評級由「中立」升至「優於大盤」，同步調高目標價，義隆從120元升至150元，譜瑞從747元調高至888元。小摩則持續看多大立光、玉晶光。

蘋果股價20日收每股262.24美元，突破去年12月創下的歷史高點，市值攀升至全球第二名，超越微軟的3.84兆美元，從年初的衰弱到近期走強，原因是研調機構指出，iPhone 17系列的需求超乎預期。Counterpoint研究公司的分析顯示，iPhone 17系列在美國與中國大陸開賣前十天的銷售量，比iPhone 16系列同期高出14%。

市場普遍看好今年iPhone 17出貨量將高於去年下半年iPhone 16的產量。摩根士丹利（大摩）及摩根大通（小摩）證券均上調iPhone今年整體出貨量，分別為2.275億支、2.51億支。

愈來愈多投資機構轉趨看多蘋果展望。投資銀行Loop Capital提高蘋果的投資評級，從「持有」上調至「買進」，目標價調高至華爾街最高的315美元，意味著仍有約20%的上漲空間。

也有分析師質疑iPhone 17初期的強勁動能，是否足以支撐蘋果目前超過32倍的本益比，是「科技七雄」中除特斯拉以外最昂貴的一檔。蘋果在科技七雄中受青睞的程度也較低。即使在Loop上調蘋果評級後，彭博追蹤的分析師中仍不到六成建議買進蘋果，僅高於特斯拉。



