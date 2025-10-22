快訊

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

iPhone 17系列新機熱銷效應 蘋果股價創高 激勵創意、臻鼎等漲停

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者張瀞文／綜合報導
研究顯示蘋果iPhone 17系列新機熱銷，蘋果股價20日盤中創新高，今年來首度刷新歷史紀錄。記者黃筱晴／攝影
研究顯示蘋果iPhone 17系列新機熱銷，蘋果股價20日盤中創新高，今年來首度刷新歷史紀錄。記者黃筱晴／攝影

研究顯示蘋果iPhone 17系列新機熱銷，蘋果股價20日盤中創新高，今年來首度刷新歷史紀錄。受惠於此，蘋概股也跟著打上「蘋果光」，創意（3443）、臻鼎-KY昨（21）日股價亮燈漲停，台積電早盤股價一度衝高至1,500元天價。蘋果股價21日早盤上漲近1%，在此區間震盪。

蘋果股價創高帶動蘋概股昨日股價表現強勁，除台積電衝高外，鴻海最高達245.5元，市場後續出現部分資金獲利了結賣壓、壓縮漲幅，創意、臻鼎收盤仍守住漲停板，仁寶、國巨、穩懋、華通、大立光等漲幅2至4％不等。

蘋果報佳音，有助於台股供應鏈營運及股價。大摩將義隆及譜瑞-KY的評級由「中立」升至「優於大盤」，同步調高目標價，義隆從120元升至150元，譜瑞從747元調高至888元。小摩則持續看多大立光、玉晶光。

蘋果股價20日收每股262.24美元，突破去年12月創下的歷史高點，市值攀升至全球第二名，超越微軟的3.84兆美元，從年初的衰弱到近期走強，原因是研調機構指出，iPhone 17系列的需求超乎預期。Counterpoint研究公司的分析顯示，iPhone 17系列在美國與中國大陸開賣前十天的銷售量，比iPhone 16系列同期高出14%。

市場普遍看好今年iPhone 17出貨量將高於去年下半年iPhone 16的產量。摩根士丹利（大摩）及摩根大通（小摩）證券均上調iPhone今年整體出貨量，分別為2.275億支、2.51億支。

愈來愈多投資機構轉趨看多蘋果展望。投資銀行Loop Capital提高蘋果的投資評級，從「持有」上調至「買進」，目標價調高至華爾街最高的315美元，意味著仍有約20%的上漲空間。

也有分析師質疑iPhone 17初期的強勁動能，是否足以支撐蘋果目前超過32倍的本益比，是「科技七雄」中除特斯拉以外最昂貴的一檔。蘋果在科技七雄中受青睞的程度也較低。即使在Loop上調蘋果評級後，彭博追蹤的分析師中仍不到六成建議買進蘋果，僅高於特斯拉。


延伸閱讀

VIP／庫克訪陸首站現身潮玩巡展 蘋果拉 Labubu 進「朋友圈」為了什麼？

蘋果 iPhone

延伸閱讀

擔心孩童在車禍中受困！Model Y車主分享解決方案

關稅泥淖難脫身！消費者「等等看再說」 全年車市40萬輛保衛戰拉警報

高雄男駕贓車不打方向燈整路蛇行撞特斯拉 網：結局沒讓他失望

美超級財報周 牽動台鏈

相關新聞

台積移美？ 史欽泰：國際壓力一直在

針對美方希望「將台灣一半晶片產能移往美國」的說法，工研院前院長史欽泰昨日表示，類似這樣的國際壓力其實從未消失。至於台灣擬...

全球內存芯片市場迎來「超級周期」 供需緊張加劇

行業高管和分析師表示，全球芯片製造商爭相生產人工智能（AI）芯片，導致智能手機、電腦和服務器中使用的一些本不那麽引人注目的芯片供應緊張，引發部分消費者恐慌性搶購，價格飆升。 人工智能熱潮帶來的意外連

iPhone 17系列新機熱銷效應 蘋果股價創高 激勵創意、臻鼎等漲停

研究顯示蘋果iPhone 17系列新機熱銷，蘋果股價20日盤中創新高，今年來首度刷新歷史紀錄。受惠於此，蘋概股也跟著打上...

國巨收購芝浦喊「攜手更強」 看好溫度感測器成長動能

被動元件大廠國巨正式完成公開收購日商芝浦電子，雙方昨（21）日舉行國際聯合記者會，宣布進入嶄新合作里程碑，此一合作展現兩...

國巨「主動+被動元件」戰略成形

被動元件龍頭國巨完成公開收購日本芝浦電子，加上先前收購IC設計廠茂達21.43%股權，業界指出，國巨「主動+被動元件」整...

半導體銷售展望 美銀大幅度上修

人工智慧（AI）相關需求激增，美國銀行（BofA）近期上修全球半導體銷售展望，估計到2027年可能逼近1兆美元，高於原本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。