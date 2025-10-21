台積移美？史欽泰：國際壓力一直在

針對美方希望「將台灣一半晶片產能移往美國」的說法，工研院前院長史欽泰昨日表示，類似這樣的國際壓力其實從未消失。至於台灣擬赴美推動「類科學園區」的政策，他以正面角度看待：「這很好啊，我們不就是一直希望我們的科學園區成為全球成功的學習典範嗎？」

史欽泰說，由於資源有限，台灣早年並無法與大國正面競爭，只能在全球產業中尋找獨特切入點。這樣的「小國策略」反而讓台灣形成高效率與高創新的產業文化，最終從邊緣走向全球半導體核心。

他進一步指出，未來台灣可能會進入「從核心回到邊緣」的新階段，這並非退步，而是「應用創新的新契機」。半導體作為核心技術，將帶動無數邊緣應用的誕生，「未來不會再是單一核心壟斷一切，而是核心技術支援下的多樣應用與創新生態系」。他認為，這正是台灣最有機會出現新一批「隱形冠軍」的時刻。

副總統蕭美琴稱台灣承諾台積電生態系赴美投資，引發外界批評「德公移山」。行政院長卓榮泰昨日說，國內產業全球布局是基於產業自主，政府會持續推出ＡＩ新十大建設，擴大在台的護國群山，「山在台灣，台灣就是山，沒有人移得走」；經濟部長龔明鑫也允諾，「我們立足台灣」。

蕭美琴近期接受加拿大廣播公司ＣＢＣ專訪提到，台灣承諾在美國投資的不只台積電，還包含整個台積電生態系，引發國內產業憂心。

卓榮泰昨在立法院受訪指出，ＡＩ的快速發展是全球共同需求，美國政府也對ＡＩ有強大需要，而國內產業會有自主性的全球布局，這是產業自主。產業自主也是我方與美方談判「台灣模式」最重要的大原則。他說，除了產業自主投資，政府將提出金融支持，希望雙方政府合作開發園區，美方則要提供園區協助。