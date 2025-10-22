快訊

中華電信鋪路 6G 爭取代理 Kuiper

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信雙龍搶Kuiper，中華電信（2412）董事長簡志誠強調，已與四大低軌衛星營運商密切接觸，持續爭取Kuiper代理權，更期盼政府通盤考量衛星乃至於6G時代的頻譜策略。

亞馬遜旗下低軌衛星計畫Kuiper可望在2026年推出商業化服務，目前遠傳電信在5G釋出執照時標下的28G頻譜頻段，擁有合作優勢，因切合Kuiper低軌衛星使用的地面頻段，但中華電信仍未放棄。

簡志誠強調，中華電信在低軌衛星布局多年，與四大營運商密切接觸，除SpaceX接觸多年，最後卡在法規問題，目前獨家代理OneWeb第一代衛星服務，2026年將大力推廣OneWeb衛星服務，包含政府單位、企業以及遠洋漁船等，更與Kuiper及加拿大Telesat有密切技術合作。

與Kuiper合作部分，簡志誠認為，技術不是問題，頻譜就是關鍵。衛星乃至於未來6G頻譜規劃，攸關國家產業發展，期盼政府通盤考量研擬相關政府政策；同業手中持有的28G頻段為5G頻譜競標時取得，但5G頻譜是否適合拿來做為衛星使用，是否「合法」，值得討論。

簡志誠強調，中華電信除衛星服務，更具備數十年衛星營運中心經驗，國家的太空中心正發展自主衛星，中華電信除樂於參加地面營運中心，更期待以代理衛星合作夥伴的角色，助攻台灣衛星產業鏈與國際衛星營運商的鏈結，打造台灣在全球衛星產業的關鍵地位。

