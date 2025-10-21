從大虧兩股本到大賺！永擎聯手和碩搶中東主權AI 看好2026年推論商機

伺服器股新兵永擎科技（7711）將於11月下旬上市，成和碩集團上市櫃新成員。從一度大虧兩個股本，到歷經人員出走、減資，重新振作，華擎總經理暨永擎董事長許隆倫21日指出，創業12年走到上市這一步，這都要感謝老闆童子賢支持，幸好有這樣一位好老闆，大虧時都沒問過他：要不要收起來？

永擎是伺服器業者，法人估今年營收將在200～250億元之間，是華擎科技投資成立專注伺服器市場的子公司，由當時仍在華擎主機板部門服務的沙韋旭發現伺服器市場競爭者少，市場空間大，故決邀許隆倫與當時在英業達服務的同學陳式仁3人一起創業，並由華擎主導投資，特別的是，華擎也是華碩轉投資新成立的主機板公司，後來順利上市，沙韋旭跟許隆倫也累積多次創業到公司上市經驗。

由於專注二三線雲端服務業者，客戶分散度高，許隆倫回憶創業初期十分艱辛，一度虧掉兩個資本額（4億元），後來減資又增資，從通用伺服器做穩到迎上AI伺服器大浪，終於乘風而起。許隆倫指出，這一路最關鍵是和碩大家長童子賢的支持，因為即使大虧減資，童子賢從來沒追問他：何時可以賺錢？要不要乾脆收起來？

而華擎另一小金雞工業電腦廠東擎科技，也將於10月28日登錄興櫃，和碩集團喜事連連。

東擎是工業電腦廠，是由華擎工業電腦部門分割獨立而成，過去以板卡為主，近年轉入系統交貨有成果，除拿下線上遊戲廠商伺服器主機訂單，2026年在石化能源行業也將有斬獲，可望接系統大單，營收有倍增空間，推算將突破30億元，至於充電樁雲端能源管理平台公司華玉科技則還要幾年調整期。

2026年動能：RTX PRO 6000推論伺服器

永擎跟華擎都走無工廠輕資產路線，僅因應美國關稅新制，在北美有兩倉儲，一個是小的面積2.6萬平方英尺，今年因空間不足，又新買大型倉庫（10 萬平方英尺），至於組裝廠則可與迎廣合作。

許隆倫表示，未來的技術發展趨勢是專用硬體、強電解熱（因算力提升導致電力需求和解熱需求增加）、以及高速互聯，除AI晶片供應吃緊，電力供應可能是未來整體算力發展的一大瓶頸，「蓋電廠的速度可能比蓋晶圓廠還慢」。

對於各國積極建置主權AI算力，許隆倫表示，目前中東區域表現最積極，而永擎會跟和碩合作搶訂單，原因在於當地主權基金規模大，以團購方式採購開標，永擎與和碩合作，著眼於和碩製造工廠品質能力夠高，可善用其資源優勢。

現今伺服器平台更新速度快，開發周期短，嚴重消耗伺服器大廠人力跟研發資源，故永擎跟和碩雙方會以大平台概念分工，除客戶本就有所不同，產品架構上也會做區隔，永擎研發人力約300多人，而和碩約400人，合作資源效益將最大化。

永擎主要服務Tier 2、Tier 3的雲端服務客戶，這些客戶的量不一定大，但對產品定義、運維和客製化服務的需求很高。和碩面對量體極大、要求極高的客戶（通常是 Tier 1），這些客戶更看重工廠的品質與規模。

永擎透過此次上市增資發行新股，將募集8,000萬～1億美元現金，可作為未來營運周轉需求，人力編制上現在370人，預估2026年會增15~20%達425～440人。

永擎目前AI伺服器營收約8成，通用伺服器營收2成，許隆倫指出，更看好AI伺服器NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell系列的市場表現，10月拿到產品可以開始提供給客戶POC，預計最快2026年上半會有動能展現，該平台適合客戶用於推論應用上。

「一台HGX伺服器要30~40萬美元，但推論伺服器3~4萬美元，但客戶分散，必須以累積量。」許隆倫表示，但由於推論市場成長性看好，預估2026年業績將貢獻5~9％營收，毛利率可望上看2位數百分比，跟ASIC伺服器同為AI伺服器中毛利率最高類別。