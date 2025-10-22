中華電進擊孵 AI 新金雞 兩大產品拿下政府、金融、製造等15個客戶

中華電信（2412）內部創業再添一例，AI小金雞獨立為「中華創智國際」公司，兩大產品加速AI落地企業應用，中華電信董事長簡志誠昨（21）日表示，中華創智已打入政府、金融、製造等15個客戶，未來將走向國際市場，更期待五年內邁向掛牌之路。

近年中華電信鼓勵內部創業，已經陸續成立中華精測、中華立鼎、中華資安等，中華創智（InventAI）等公司，這些金雞都源自於中華電信科技少林寺的「電信研究院」。

中華創智資本額1.2億元，員工僅16人，董事長由中華電信研究院院長蘇添財擔任，總經理為李柏青，明年營收目標超過5,000萬元，三年內轉虧為盈，未來更將跨向東南亞等國際市場，並以掛牌上市為目標。

中華AI小金雞獨立成中華創智

針對掛牌期程，簡志誠說，當然愈快愈好，有機會五年內完成。他更預告，未來還有智慧影像監控（IVS）及NFC兩大團隊有潛力走向獨立公司之路。

中華創智擁有「DeepFlow智慧分析」與「DeepVoice客戶心聲分析」兩大產品。中華電信總經理林榮賜表示，中華創智專注AI數位轉型應用，賦能企業導入AI平台，已獲得富邦金、華南金等金融、電信、製造、交通、醫療及政府部門，提供百工百業在導入從AI平台建置到應用落地的整體解決方案，協助台灣企業AI轉型，未來商機可期。

簡志誠表示，迎接AI產業的發展，「中華AI啟動未來」是中華電信集團最大的目標，三大策略包含打造「海地星空」具備韌性的寬頻網路、建置AI算力服務，以及發展生成式AI創新應用等AI-Ready基礎設施。

簡志誠說明，AI創新應用可以內服、外用，同時推動內部育成創業、外部投資併購，期許成為台灣AI產業的「賦能者」與「協創者」，推動台灣產業轉型升級。

簡志誠認為，中華創智兼具「技術、創意、膽識及熱誠」等四個獨立公司的要件，未來不僅集團內叔叔伯伯（分公司、國際布局）、哥哥姊姊（資拓宏宇等子公司）幫忙，更計畫與台灣最具優勢的AI硬體公司合作，搶進東南亞市場。

蘇添財表示，中華電信研究院有許多AI創新技術與能量，未來因應中華創智開發的客戶需求，透過授權、代理或整合等方法，中華電信研究院將成為中華創智搶進市場最強大的軍火庫後援部隊。