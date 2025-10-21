台積電鉅額交易再現歷史第五高價 加權指數盤堅28,000點

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台積電（2330）21日盤後鉅額配對交易重現1,511.16元高價。這也是10月13日鉅額交易出現歷史天價1,580元以來，時隔6個交易日重新出現1,500元以上的高門檻價格，1,511.16元排在鉅額交易歷史上的第五高價，與今日台積電現貨收盤價1,480元差距31.16元。

法人表示，若以該價差換算，大盤指數還有約250點的空間，台股目標價將上看近期內資法人普遍看好的短線目標價28,000大關，盤後鉅額交易持續扮演著「仙人指路」的參考指標之一。

觀察台積電21日盤後鉅額交易，總計11筆配對交易，價格介於1,445.15元至1,511.16元，加權平均價格為1,489.27元，微幅高於現貨收盤價。總交易股數為891,000股、總成交金額為13.26億元。

近周以來，台積電盤後鉅額交易的溢價與現貨價格相較已有所縮減，市場關注是否意味著短線上的台股漲幅已經接近「滿足點」，法人點出，後市可關注聯準會利率決議、美中「川習會」等資金與消息面影響，也需留意近來的多頭格局中，波動性可能增加。

台積電 台股

