愛爾達獲「國家品質玉山獎」全國首獎 一次拿三大獎

愛爾達-創（8487）21日拿下「第22屆國家品牌玉山獎」中的「國家品牌玉山獎全國首獎」、「傑出企業獎」及「傑出企業領導人獎」三大獎，展現在數位媒體、體育轉播與內容創新領域卓越表現與持續突破，

「第22屆國家品牌玉山獎」頒獎典禮上，副總統蕭美琴親自授獎，愛爾達董事長陳怡君代表領獎，肯定愛爾達在媒體產業的傑出貢獻。

「國家品品玉山獎」為國內最具代表性的品質與經營卓越獎項之一，旨在表揚於經營管理、技術創新、社會責任及永續發展方面表現傑出的企業與領導人。今年競爭激烈，愛爾達能脫穎而出，象徵在媒體科技與體育產業的領導地位，更是對其多年來深耕品牌價值與創新實力的肯定。

對於此次榮獲「國家品牌玉山獎」大獎，愛爾達董事長陳怡君表示，「這是對全體員工長期努力的最高肯定」。未來，愛爾達公司將持續以創新科技與高品質內容為核心，深化國際合作、拓展多元市場，持續為台灣數位媒體產業注入新動能，並以實際行動實踐永續經營的承諾。

愛爾達科技自成立以來，秉持「創新引領、品質至上」的核心理念，深耕數位媒體與體育內容產業。公司以專業的轉播技術、豐富的節目內容與創新的數位服務平台，成功打造多元化的媒體生態圈。近年更積極投入 OTT串流與 AI影音應用，提供觀眾更智慧化、互動化的觀賞體驗，持續鞏固愛爾達在台灣媒體科技領域的領導地位。

愛爾達指出，近年經營績效穩健，即使在今年缺乏國際大型賽事挹注的情況下，上半年每股純益（EPS）仍維持2.01元，展現出穩健營運與靈活市場策略的成果。

展望未來，愛爾達指出，面對即將於明年登場的三項國際體育盛事「3月世界棒球經典賽、6月世界盃足球賽、9月亞洲運動會」，愛爾達已啟動主副控系統的全面升級計畫，並同步導入 AI智慧科技，以提升影像製播品質與觀賞體驗，打造更高規格的國際轉播服務。

此外，愛爾達指出，長期重視企業社會責任，致力推動本土體育發展與專業人才培育，並落實綠色營運與永續管理。公司領導團隊以長遠視野帶領組織穩健成長，於挑戰中持續創造機會，展現堅實的企業韌性與前瞻思維。