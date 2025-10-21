快訊

Arm加入OCP董事會 推動開放融合型AI資料中心標準制定

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Arm加入OCP董事會， 推動開放融合型AI資料中心標準制定。（美聯社）
Arm近日宣布，公司與 AMD、NVIDIA 一同獲任為開放運算計畫（Open Compute Project, OCP）董事會成員。此舉突顯 Arm 在推動產業開放與標準化方面的獨特技術領導力，協助塑造新一代人工智慧（AI）資料中心的未來發展。作為 OCP 董事會的成員，Arm 將與 Meta、Google、英特爾及微軟等領先企業共同在AI 資料中心領域推動開放且可互操作設計的創新。

Arm 資深副總裁暨基礎設施事業群總經理 Mohamed Awad 表示：「AI 經濟正重塑運算基礎設施——從雲端到邊緣，對效能、效率與規模提出了前所未有的需求。資料中心正經歷空前的重大轉型，從通用伺服器轉向專為 AI 打造的機架級系統與大規模叢集。同時，我們也正面臨功耗挑戰：到 2025 年，單一 AI 機架的運算能力將達到 2020 年頂尖超級電腦的水準，而耗電量則相當於約 100 戶美國家庭用電量的總和。要應對此挑戰，推動基礎設施邁向新階段勢在必行，而在快速發展的生態系中，開放式協作正是關鍵。」

Arm 將融合型 AI 資料中心視為基礎設施演進的下一階段：透過最大化單位面積的 AI 運算密度，降低 AI 執行所需的整體功耗與對應成本。要打造此新階段的基礎設施，必須在運算、加速、記憶體及網路等層面實現協同設計。Arm NeoverseÒ 已成為 AI 技術堆疊各層級的核心支柱，協助 AI 領先廠商優化三大關鍵環節：資料轉換為詞元（token）的精準性、詞元對高階 AI 模型與 AI代理的驅動，以及 AI 在科學、醫療與商業應用中的實際價值。

融合型 AI 資料中心的發展，無法僅依靠單一通用晶片。為提升系統整合密度，專為特定應用設計的高階晶片將成為關鍵。小晶片技術透過先進封裝整合、2.5D 與 3D 技術，為更高密度的系統設計提供可行途徑，並開啟跨供應商協同設計的新機會。近期，Arm 宣布向 OCP 貢獻基礎小晶片系統架構（Foundation Chiplet System Architecture, FCSA）規格定義，以深化小晶片領域的產業合作。

FCSA 延續 Arm 小晶片系統架構（Chiplet System Architecture, CSA）的研發成果，同時針對產業需求，打造出一套不依賴特定供應商、且不綁定 CPU 架構的中立框架。該規格定義為小晶片系統與介面定義提供統一標準，不僅能加速小晶片設計與整合，亦促進大規模重用與互操作性。

AI 晶片 Arm

