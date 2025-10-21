快訊

施耐德電機攜手宏于電機 推出在地「Okken授權配電盤」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
施耐德電機攜手宏于電機推出「Okken授權配電盤」。圖／施耐德電機提供
能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機 Schneider Electric 宣布與台灣配電盤設備公司宏于電機攜手合作，正式推出符合 IEC 61439 國際標準的「Okken 授權配電盤」。此次合作具備最高安全標準、提升維運效率、降低營運成本三大優勢，充分展現國際技術與在地製造的成果，即時回應台灣高科技產業對電力系統安全與高可靠運行的迫切需求。

施耐德電機台灣區總裁郭念慈表示：「隨著 AI 資料中心與半導體產業持續擴張，單一機櫃功率密度快速提升，企業用電需求隨之攀升，配電系統如何兼具安全、穩定與效率，已成為產業發展的關鍵。因應IEC 61439國際規範趨勢，施耐德電機選擇與宏于電機攜手合作，將全球領先技術結合在地專業，透過Okken 配電盤授權與技術移轉，以更彈性的供應鏈讓台灣市場快速接軌國際電力安全標準，實踐『國際技術，在地共創』的理念。」

宏于電機總經理詹家榮說：「宏于電機深耕台灣近40 年，配電盤客戶群遍布科技業、半導體、交通運輸與公共工程等領域。我們最大優勢為持續創新與開發，更與時俱進同步國際技術與標準，成功累積完整專業經驗與成熟技術。相較傳統盤廠，Okken授權配電盤在整體設計上具備更高的耐電弧能力與絕緣防護等級，不僅符合IEC 61439 的嚴格要求，也能因應高密度運算環境的負載挑戰，為台灣高科技產業提供更穩定可靠的電力保障。」

