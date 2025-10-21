欣鑫天然氣臨時供氣服務 化解科技大廠停氣危機

快訊

中央社／ 台北21日電

為確保科技大廠不因天然氣管線歲修或異常導致供氣中斷，森崴能源今天表示，子公司欣鑫天然氣以自有槽車採陸運模式，提供天然氣臨時供氣服務，能緊急機動式供應企業液化天然氣（LNG）、維持生產不中斷，近日已執行台積電聯電臨時供氣工程相關作業。

森崴能源指出，欣鑫天然氣公司在9月30日至10月1日期間，執行台積電及聯電臨時供氣工程相關作業，透過專業技術操作與客戶間密切合作，配合管道整體工程順利完成，提供高科技廠供氣保障，為後續大型客戶緊急臨供及專案奠定合作基礎。

欣鑫天然氣目前受託服務的客戶包括台積電、聯電、統一食品、凌巨科技、和鑫光電、華夏玻璃等。由於欣鑫團隊具備自有槽車及專業機動的服務能力，最快可在當日支援緊急調度和臨時供應，穩定企業營運不中斷、交期不延誤。

