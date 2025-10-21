邁向數據經濟時代 中華電信旗下AI新創子公司中華創智今成立

中華電信今（21）日宣布，內部長期育成的人工智慧（AI）新創團隊，正式獨立為子公司中華創智。這不僅象徵中華電信在AI領域的深耕成果進入新階段，也標誌著台灣企業邁向AI驅動的數據經濟新時代。

中華創智為中華電信集團內部育成的子公司，專注於AI平台建置、模型營運（MLOps）、智慧客服與AI Agent（AI代理人）應用，目前已推出DeepFlow智慧分析、DeepVoice客戶心聲分析等兩大平台服務，客戶涵蓋電信、金融、製造、交通、醫療以及政府部門等領域。

中華電信董事長簡志誠指出，為迎接AI產業發展，中華電信今年初特別宣示「以AI啟動未來」大戰略，包括積極打造「海地星空」具備韌性的寬頻網路、建置AI算力服務以及發展生成式AI創新應用等AI-Ready基礎設施。同時推動內部育成創業、外部投資併購，期許成為台灣AI產業的「賦能者」與「協創者」，推動台灣產業轉型升級。

中華創智國今日成立，簡志誠說，這是中華電信在實踐「以AI啟動未來」的眾多成果之一，繼中華精測、中華立鼎、中華資安業務等拆分獨立（Spin-off）成子公司之後，再一次激勵員工內部育成創業的成功案例。

中華電信總經理林榮賜表示，中華創智專注AI數位轉型應用，賦能企業導入AI平台，目前已獲得超過15家以上的企業客戶採用，提供百工百業AI平台導入建置到應用落地的整體解決方案，協助台灣企業AI轉型，未來商機可期。

中華創智國際表示，中華創智的願景是成為企業AI轉型最佳合作夥伴。公司成立後，將持續以技術深度作為基石、應用落地作為引擎、與客戶共創作為使命，立足台灣邁向國際舞台，將台灣的AI能量輸出國際市場。

展望未來，中華創智國際將以「AI平台×行業應用×生態夥伴」為核心策略，深化金融、電信與公部門等垂直領域應用，並積極拓展海外市場，推動台灣AI解決方案走向國際，攜手策略夥伴，共創台灣AI大未來。