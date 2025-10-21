快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

世芯、日月光、威宏科技等 成為Arm全面設計生態系合作夥伴

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

安謀（Arm）於21日宣布，加入OCP董事會，推動開放融合型 AI 資料中心標準制定。同時，該公司也擴大Arm全面設計生態系規模，新增10家合作夥伴，包括世芯（3661）、日月光（3711）、擎亞電子（8096）、威盛（2388）旗下威宏等。

安謀成為OCP 董事會新成員，該公司表示，此舉突顯其在推動產業開放與標準化方面的獨特技術領導力，協助塑造新一代AI資料中心的未來發展，將與Meta、Google、英特爾及微軟等企業共同在AI 資料中心領域推動開放且可互操作設計的創新。

Arm資深副總裁暨基礎設施事業群總經理Mohamed Awad表示，AI經濟正重塑運算基礎設施，從雲端到邊緣，對效能、效率與規模提出前所未有的需求。資料中心正經歷空前的重大轉型，從通用伺服器轉向專為AI打造的機架級系統與大規模叢集。同時，也因此正面臨功耗挑戰，到 2025年，單一AI機架的運算能力將達到2020年頂尖超級電腦的水準，而耗電量則相當於約100戶美國家庭用電量的總和。要應對此挑戰，推動基礎設施邁向新階段勢在必行，而在快速發展的生態系中，開放式協作正是關鍵。

Arm指出，該公司將融合型AI資料中心視為基礎設施演進的下一階段，透過最大化單位面積的AI運算密度，降低AI執行所需的整體功耗與對應成本。要打造此新階段的基礎設施，必須在運算、加速、記憶體及網路等層面實現協同設計，而Arm Neoverse已成為AI技術堆疊各層級的核心支柱，協助AI廠商優化三大關鍵環節，包括資料轉換為詞元（token）的精準性、詞元對高階AI模型與AI代理的驅動，以及AI在科學、醫療與商業應用中的實際價值。

同時，Arm提到，融合型AI資料中心的發展，無法僅依靠單一通用晶片。為提升系統整合密度，專為特定應用設計的高階晶片將成為關鍵。小晶片技術透過先進封裝整合、2.5D與3D技術，為更高密度的系統設計提供可行途徑，並開啟跨供應商協同設計的新機會。

因此，Arm也進一步擴大Arm全面設計生態系的規模，新增10家合作夥伴，包括世芯、日月光、Astera Labs、擎亞電子、默升科技、Eliyan、系微、Marvell、Rebellions、威宏科技等。Arm認為，這些合作夥伴於先進封裝、互連技術及系統整合領域的實力，將推動新一輪標準制訂與創新進程，加速小晶片設計從 IP、EDA 工具到製造、封裝與驗證的全週期創新。

AI Arm 晶片 世芯 日月光

延伸閱讀

【重磅快評】蕭美琴的生態系讓葉俊顯忘記TSMC＋1？

ICT生態系到美國？國民黨團批民進黨賣掉台積電「護國神山」

台積電明年先進封裝產能全面滿載 日月光、京元電跟著旺

黃曉剛任台灣安謀總裁

相關新聞

史欽泰新書發表會突爆料！楊丁元：聯電真正創辦人是4位 並非曹興誠1人

前工研院院長史欽泰《十里天下》新書今日舉行發表會，會中與史欽泰交情甚深的前華邦電第一任總經理楊丁元（改名為楊秉和）在致詞...

台灣擬赴美推動「類科學園區」史欽泰：成為全球成功的學習典範

針對美方希望「將台灣一半晶片產能移往美國」的說法，前工研院院長史欽泰今日表示，類似這樣的國際壓力其實從未消失。他說：「如...

邁向數據經濟時代 中華電信旗下AI新創子公司中華創智今成立

中華電信今（21）日宣布，內部長期育成的人工智慧（AI）新創團隊，正式獨立為子公司中華創智。這不僅象徵中華電信在AI領域...

世芯、日月光、威宏科技等 成為Arm全面設計生態系合作夥伴

安謀（Arm）於21日宣布，加入OCP董事會，推動開放融合型 AI 資料中心標準制定。同時，該公司也擴大Arm全面設計生...

法商施耐德攜宏于電機推配電盤 助台灣電力基建升級

能源管理及自動化方案供應商法商施耐德電機（Schneider Electric）今天宣布，與台灣配電盤設備商宏于電機合作...

全球招商論壇矽光與AI吸金 估投資金額1,602億元

經濟部21日舉辦「2025台灣全球招商論壇」，吸引逾200位國內外企業代表與歐美、日商會高層出席，美商惠普、應材、英特格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。