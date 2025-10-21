中華電續爭取Kuiper 簡志誠：盼頻譜政策清楚規劃

快訊

中央社／ 台北21日電

低軌衛星Kuiper將來台落地，遠傳因持有28GHz頻段為Kuiper所需頻段，有望合作運營。中華電董事長簡志誠今天表示，「仍會極力爭取」，但認為5G頻譜做衛星用途，是否合法要商榷，太空通訊是未來趨勢，國家頻譜策略應有清楚規劃。

中華電信近年加快低軌衛星布局，先前高層屢次喊話，在低軌衛星（LEO）領域是「一有機會就會投資」。

數發部長林宜敬先前透露，亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星業者Kuiper來台落地，合作商轉營運商可能會是遠傳。遠傳證實，雙方已多次交流，遠傳持有的28GHz頻段即是Kuiper衛星所需頻段，盼加速Kuiper未來在台商轉。

中華電董事長簡志誠今天對此議題表示，與Kuiper接觸2、3年，技術測試都不是問題，雖然Kuiper頻率有些議題，「仍會極力爭取」，會和另一家業者「一起努力」。

他進一步坦言，中華電認為，5G頻譜就應以5G專用，標了5G頻譜，但拿來做衛星用途，是否合法要經過商榷，能有一些討論更好。他舉例，「快速道路開放汽車上去，但摩托車可以上去嗎？」

他接續說，這是國家頻譜策略的議題，台灣是否要純粹拿28GHz當作衛星發展頻帶，是否需要特殊的衛星頻段，如果是28GHz，就和當時5G頻段有點重疊，是否可多加做釐清或是清頻。

他進一步說，太空的通訊NTN和6G是未來趨勢，台灣未來不可能不對頻率使用有規範，沒有清楚規劃，對產業發展不利。

簡志城表示，中華電和國際4家低軌衛星業者都接觸很深，「從SpaceX開始，最早接觸很多年」，技術性測試過了，但遇到法規問題，而中華電獨家代理OneWeb運營，明年將大力推廣OneWeb的商機，目標包括政府單位企業，包含遠洋漁業等。

他也說，中華電與加拿大Telesat保持接觸，但Telesat衛星進度較慢。

此外，簡志誠並指出，中華電希望透過代理與營運經驗，帶動台灣衛星產業鏈發展，形成完整的生態系，而國家太空中心正發展自主衛星星系，中華電樂於參與地面營運中心（Operation Center）建置與管理，發揮在網路營運與系統整合的優勢，與國家團隊形成互補。

