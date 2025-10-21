全球招商論壇矽光與AI吸金 估投資金額1,602億元

經濟部21日舉辦「2025台灣全球招商論壇」，吸引逾200位國內外企業代表與歐美、日商會高層出席，美商惠普、應材、英特格、荷商恩智浦、法商亞東工業氣體、日商伊藤忠、日東電工、日立先端科技等跨國企業均到場，展現台灣在矽光子與AI領域的投資吸引力。

經濟部指出，本次論壇掌握25家廠商投資意向，總金額約1,602億元，其中11家簽署投資意向書（LOI），金額約483億元，涵蓋先進材料、電力系統、循環永續與民生服務等領域。

簽署LOI廠商包括美商伊頓擴充電力系統產能；藝康設立研發設計中心；康寧、蘇威與日東紡集團擴增半導體與AI相關材料生產；韓商高美可將設廠與研發中心支援精密設備零件製造。

民生領域方面，歐商Bolt首次進軍台灣；日本燒肉品牌日商物語台灣(Monogatari)預計5年內投資25億元，開設40家分店；蔦屋規劃於宜蘭打造文化空間；松下電器在高雄興建物流中心。

論壇同步舉辦台外商商機媒合會，聚焦半導體與大健康產業，邀昇佳電子、盟立、長聯科技等6家台廠展示創新技術，促成外商洽談合作。

經濟部次長江文若表示，台灣經濟表現穩健，亞銀上調我國2025年經濟成長率至5.1%，IMD競爭力全球第6。「投資台灣三大方案」延長至2027年，並擴大至外資企業，盼外商加碼台灣，台灣是全球供應鏈中值得信賴的夥伴，期與國際企業在半導體、光電、AI等領域共創雙贏。