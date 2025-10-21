法商施耐德攜宏于電機推配電盤 助台灣電力基建升級

快訊

中央社／ 台北21日電
施耐德電機21日宣布，授權宏于電機「Okken授權配電盤」，將符合IEC 61439國際標準的配電設備導入台灣，協助電力基礎設施升級。圖／施耐德提供（中央社）
能源管理及自動化方案供應商法商施耐德電機（Schneider Electric）今天宣布，與台灣配電盤設備商宏于電機合作，推出符合IEC 61439國際標準「Okken授權配電盤」，協助台灣電力基礎設施升級，因應人工智慧（AI）資料中心與半導體產業應用。

施耐德電機台灣區總裁郭念慈透過新聞稿指出，AI資料中心與半導體產業擴張，單一機櫃功率密度快速提升，企業用電需求攀升，配電系統如何兼具安全、穩定與效率，已成為產業發展的關鍵。

郭念慈表示，施耐德電機與宏于電機合作，透過Okken配電盤授權與技術移轉，可讓台灣市場快速接軌國際電力安全標準。

宏于電機總經理詹家榮表示，配電盤客戶群涵蓋科技業、半導體、交通運輸與公共工程等領域，Okken授權配電盤具備更高的耐電弧能力與絕緣防護等級，可因應高密度運算環境的負載挑戰。

施耐德說明，IEC 61439是全球低壓配電系統安全與可靠性的核心規範，涵蓋模組化設計、絕緣等級、電弧防護與過載承受能力等多項測試標準，已成為配電盤設計與製造的國際標準，施耐德電機此次將相關技術授權給宏于電機，台灣製造端可直接生產通過內燃弧測試、符合安全標準的Okken授權配電盤。

