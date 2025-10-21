快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

台捷科技日交流AI與雷射科技 國科會盼續深化合作

中央社／ 台北21日電

台捷科技日在捷克布拉格舉行，雙方針對雷射科技、AI資安議題交流，探討AI模型韌性及假訊息防範等面向。國科會副主委陳炳宇表示，台捷科技日已是台灣與捷克科技交流合作的重要平台，盼持續深化雙方科技合作，共創雙贏。

國科會今天透過新聞稿說明，第7屆台捷科技日自20日起一連在捷克舉行2天，由國科會與捷克技術署、捷克科學院共同主辦。

陳炳宇致詞表示，台捷科技日自2007年起在台灣與捷克兩地輪流舉行，已成為台灣與捷克推動科技交流合作的重要平台。這次國科會邀集外交部、經濟部、中研院、工研院、產學研專家學者及代表參與，展現跨部會整合資源、強化國際科技合作的具體行動，也期許台捷持續深化科技領域合作。

國科會指出，在雷射領域方面，捷克展示高功率固態雷射，並探討在光通訊、精密測量與生醫領域的應用潛力。台灣則分享LED泵浦百萬瓦級、奈秒及匹秒脈衝雷射技術、晶體光纖與主動光纖技術的最新進展，雷射光譜在材料分析的應用，以及微奈米製造與增材技術對熱管理的優化成果，並探討未來與捷克科學院所屬雷射應用研究中心、捷克光束線研究中心潛在合作機會。

人工智慧方面，國科會表示，雙邊專家分享AI於藥物設計、家用教育型機器人、工業自動化等領域應用實例，也進一步探討AI與雷射技術結合的跨域創新。

資安方面則聚焦量子安全晶片、5G控制層安全漏洞、對抗式攻擊與AI模型的韌性問題，以及雙方在網路安全與假訊息防範的最新研究成果。

國科會說明，捷克也安排台灣代表團實地參訪光束線研究中心、雷射應用研究中心以及捷克資訊、機器人與控制研究中心，深入瞭解捷克在雷射、人工智慧與資安技術等領域的科研能量，為未來雙邊擴大合作奠定基礎。

捷克 AI 資安 人工智慧 經濟部

延伸閱讀

捷克童書展台南登場 突破繪本框架讓閱讀遊戲化

地下1200公尺碳封存不外洩 中大研究有成獲國科會計畫案

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱 竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

歐洲右翼浪潮再起：捷克政權更替，從民主價值走向「本國利益至上」

相關新聞

史欽泰新書發表會突爆料！楊丁元：聯電真正創辦人是4位 並非曹興誠1人

前工研院院長史欽泰《十里天下》新書今日舉行發表會，會中與史欽泰交情甚深的前華邦電第一任總經理楊丁元（改名為楊秉和）在致詞...

台灣擬赴美推動「類科學園區」史欽泰：成為全球成功的學習典範

針對美方希望「將台灣一半晶片產能移往美國」的說法，前工研院院長史欽泰今日表示，類似這樣的國際壓力其實從未消失。他說：「如...

邁向數據經濟時代 中華電信旗下AI新創子公司中華創智今成立

中華電信今（21）日宣布，內部長期育成的人工智慧（AI）新創團隊，正式獨立為子公司中華創智。這不僅象徵中華電信在AI領域...

世芯、日月光、威宏科技等 成為Arm全面設計生態系合作夥伴

安謀（Arm）於21日宣布，加入OCP董事會，推動開放融合型 AI 資料中心標準制定。同時，該公司也擴大Arm全面設計生...

法商施耐德攜宏于電機推配電盤 助台灣電力基建升級

能源管理及自動化方案供應商法商施耐德電機（Schneider Electric）今天宣布，與台灣配電盤設備商宏于電機合作...

全球招商論壇矽光與AI吸金 估投資金額1,602億元

經濟部21日舉辦「2025台灣全球招商論壇」，吸引逾200位國內外企業代表與歐美、日商會高層出席，美商惠普、應材、英特格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。