台捷科技日交流AI與雷射科技 國科會盼續深化合作

台捷科技日在捷克布拉格舉行，雙方針對雷射科技、AI與資安議題交流，探討AI模型韌性及假訊息防範等面向。國科會副主委陳炳宇表示，台捷科技日已是台灣與捷克科技交流合作的重要平台，盼持續深化雙方科技合作，共創雙贏。

國科會今天透過新聞稿說明，第7屆台捷科技日自20日起一連在捷克舉行2天，由國科會與捷克技術署、捷克科學院共同主辦。

陳炳宇致詞表示，台捷科技日自2007年起在台灣與捷克兩地輪流舉行，已成為台灣與捷克推動科技交流合作的重要平台。這次國科會邀集外交部、經濟部、中研院、工研院、產學研專家學者及代表參與，展現跨部會整合資源、強化國際科技合作的具體行動，也期許台捷持續深化科技領域合作。

國科會指出，在雷射領域方面，捷克展示高功率固態雷射，並探討在光通訊、精密測量與生醫領域的應用潛力。台灣則分享LED泵浦百萬瓦級、奈秒及匹秒脈衝雷射技術、晶體光纖與主動光纖技術的最新進展，雷射光譜在材料分析的應用，以及微奈米製造與增材技術對熱管理的優化成果，並探討未來與捷克科學院所屬雷射應用研究中心、捷克光束線研究中心潛在合作機會。

在人工智慧方面，國科會表示，雙邊專家分享AI於藥物設計、家用教育型機器人、工業自動化等領域應用實例，也進一步探討AI與雷射技術結合的跨域創新。

資安方面則聚焦量子安全晶片、5G控制層安全漏洞、對抗式攻擊與AI模型的韌性問題，以及雙方在網路安全與假訊息防範的最新研究成果。

國科會說明，捷克也安排台灣代表團實地參訪光束線研究中心、雷射應用研究中心以及捷克資訊、機器人與控制研究中心，深入瞭解捷克在雷射、人工智慧與資安技術等領域的科研能量，為未來雙邊擴大合作奠定基礎。