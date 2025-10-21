Google在台推「點亮Gemini」系列計畫 2025助十萬人才AI啟航

Google台灣總經理林雅芳21日在官方部落格發表文章指出，Google台灣推出「點亮 Gemini」AI培育系列計畫，以「扎根 AI 素養」、「深化 AI 職能」、「驅動 AI 創新」三大主軸，為學生、教師、開發者與各領域專業人士提供AI培訓，2025年1月至今已觸及超過十萬人。

Google引述世界經濟論壇的研究指出，近四成的成年人預計在未來五年需要學習新的工作技能，AI正是這波轉型的核心；近七成的企業領袖更表示傾向於聘用具備AI技能的求職者。根據全球機構數位教育委員會 (Digital Education Council) 在16個國家的調查，86%的學生已經在學習中使用AI，建立正確、安全的AI素養，成為首要任務。

Google公布為教育工作者和學生的學習資源。包括「Gemini AI 教育家認證」與「Gemini 學院」：今年已經吸引超過3,000名教師社群成員參與，提升教師AI使用素養。「Google 校園 AI 升級計畫」：與高中資訊科技學科中心合作，今日首度推出「Google解鎖AI工具包」教材，涵蓋提示技巧、學習應用、到AI倫理，協助教師將AI素養傳授給學生。「AI Courses for Credit 2025 學習與教學」系列：由 YouTube與泛科學院、台灣數位文化協會和數感實驗室共同打造，透過「線上課程、測驗投稿、聯名證書」推動AI素養教育，協助學員建立檢視來源、驗證內容的正確AI使用態度，並培養從基礎素養、實戰應用到簡報影音的AI協作能力。

在專業人士與求職者所需AI技能部分，包括AI工具導入專業領域：為特定領域打造專屬課程，Google新聞倡議今年就協助424位新聞工作者運用NotebookLM與Pinpoint 進行深度報導與事實查核，也與不同公部門合作開設課程，總計超過180位公務人員參與。「Google 數位人才探索計畫」：在2025年的數位行銷與雲端雙軌課程中，全面加入生成式AI與負責任AI等基礎介紹，幫助超過四萬名註冊學員準備進入職場的技能或是在職提升專業能力。

近期，Google也宣布今年在台灣提供符合資格的大專院校學生免費使用Gemini Advanced，讓學生能運用AI模型，激發學習與研究潛能。並透過Google.org「亞太 AI 機會基金」支持在地非營利組織、持續投入前瞻AI研究。另外，「AI Courses for Credit 2025 學習與教學」線上課程正在泛科學及數感實驗室YouTube頻道陸續推出 ，「Gemini AI教育家認證」將在未來數月持續舉辦工作坊，DevFest Taipei 2025即將在下月登場。