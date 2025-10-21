算力需要電力 統一全球新科技基金布局電力新藍海

AI算力競賽白熱化，輝達（NVIDIA）與貝萊德聯手，斥資400億美元收購美國資料中心營運商Aligned，搶占AI基礎設施先機。Meta也宣布投入15億美元於德州興建1GW資料中心，預計2028年正式啟用。科技巨頭持續加碼算力資源部署，新一波AI基礎建設軍備競賽方興未艾，為科技產業注入強勁的動能。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，甲骨文、輝達、超微（AMD）等廠商積極布局，顯示AI基礎建設正處於高速成長期。市場預估OpenAI於2030年營收將達2,000億美元，2026-2027年算力仍處短缺階段，投資動能強勁。隨著數據中心對電力需求激增，電力供應成為AI投資關鍵。OpenAI不僅深度綁定晶片供應鏈，更積極布局至電力相關領域。投資策略上，聚焦AI供應鏈並擴展至電力產業，同時把握市場震盪時加碼優質晶片供應鏈。

根據投信9月底公開數據，統一全球新科技基金核心持股涵蓋全球半導體與AI伺服器等領域外，更延伸布局通訊設備、資料中心基礎設施，以及因應AI算力需求的SMR（小型模組化反應爐）核能零組件等產業，以掌握科技產業成長動能。

郭智偉表示，儘管股市面臨短期波動，第4季仍將呈現震盪走高格局。震盪因素包括美國政府關門、APEC會議前的美中貿易談判及第3季財報季到來。受美國政府關門影響，非農就業數據與9月CPI數據延後至24日公布，市場焦點暫時轉向企業財報表現。降息周期與企業獲利提升持續為市場提供支撐，根據FedWatch最新統計，市場預期10月、12月降息機率高達90%，寬鬆預期持續為市場注入動能。

根據晨星統計至9月底資料，統一全球新科技基金在短、中、長期的累積報酬率均位列同類型基金的前段班。短中期方面，近一年、兩年、三年累積報酬率分別為33.5%、97.6%及134.7%，近五年累積報酬率更高達141%。