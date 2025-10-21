史欽泰新書發表會突爆料！楊丁元：聯電真正創辦人是4位 並非曹興誠1人

前工研院院長史欽泰《十里天下》新書今日舉行發表會，會中與史欽泰交情甚深的前華邦電第一任總經理楊丁元（改名為楊秉和）在致詞時爆料，聯電真正的創辦人是方賢齊、胡定華、章清駒及史欽泰，並不是外界稱只有一位創辦人（指曹興誠）。

他盛讚史欽泰為台灣半導體產業做出四大關鍵貢獻，更感謝他願意把這段歷史寫下來，希望他身體健康、繼續為台灣產業做出更大的貢獻。

楊丁元開場便笑說：「我非常榮幸能夠在這裡發言。」他回憶兩人長達數十年的情誼，從台大時期、到美國普林斯頓大學（Princeton University）的共事經歷，再到攜手推動台灣電子產業的年代，都留下深厚的連結。他也提到，兩家人情同親友，「她的太太介紹我太太，我是她婚禮的伴郎，她太太是伴娘，我們的小孩互稱乾爸乾媽，感情非常深厚。」

他特別高興史欽泰院長願意撰寫自傳，「他終於把自己對台灣積體電路產業的貢獻，用文字完整留下來。」雖然書中沒有自我誇耀，但從字裡行間仍能看出他對產業的堅持與奉獻。

他接著以「3＋1基礎計畫」的概念，歸納史欽泰對台灣半導體產業的四大關鍵貢獻：

一是RCA技術移轉與自辦工廠建立。

楊丁元指出，第一階段是從RCA技術移轉開始，經過一年多的受訓回台建立工廠，這是台灣電子產業的起點。他提到一段鮮為人知的故事：「當時工廠剛蓋好、要裝機器時，全體工程師都在擦地板。這代表那個年代我們『只許成功、不許失敗』的精神。」在短短兩年內，團隊從30多人擴充至數百人，「有一年訓練了600人，其中300人移入體系，支撐起整個電子署四分工廠。」

他強調，這是台灣進入高科技產業的里程碑，從技術到生產都在快速建立中。

二是聯電的成立與推動。第二階段是「聯電移轉」，也就是聯華電子的創立。他特別強調：「聯電沒有單一創辦人。」他點名真正的創始推動者應是方賢齊（工研院院長）、胡定華、章清駒與史欽泰等人，「外界若說只有一位創辦人，那是不正確的。」院長指出，年電的成功代表台灣PC產業正式邁入新階段，是國內高科技從「政府計畫」走向「企業經營」的重要轉折點。

三、TSMC與VLSI計畫的誕生

第三階段是VLSI（超大型積體電路）計畫的成果轉化，也就是TSMC的成立。楊丁元認為，這一階段開創「專業代工（Foundry）」的新經營模式，奠定台灣在全球ICT產業的核心地位。他說：「台灣的ICT創業有兩大關鍵，一個是主機板產業，一個是專業代工。這兩者共同把台灣推向世界舞台。」

四、（＋1）華邦的誕生—自辦工廠的延續

楊丁元笑說，所謂「＋1」，指的就是華邦電子。當時自辦工廠陷入困境，院長親自出面協調，將兩、三百位技術人員與作業員帶出成立華邦，讓原有團隊有了新出路。「這不只是產業轉型，更是責任的完成。從創立自辦工廠，到讓他們有新的歸宿，我認為這才是真正的3＋1。」

他特別感謝台積電創辦人張忠謀在其中扮演的重要角色，無論在當時的聯電或後來的整體規畫上，都提供了關鍵推動力量。

最後楊丁元以誠摯的語氣祝福史欽泰：「謝謝老史，謝謝你願意把這段歷史寫下來，也祝你身體健康，繼續為台灣產業做出更大的貢獻。」全場報以熱烈掌聲。