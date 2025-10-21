台灣擬赴美推動「類科學園區」史欽泰：成為全球成功的學習典範

針對美方希望「將台灣一半晶片產能移往美國」的說法，前工研院院長史欽泰今日表示，類似這樣的國際壓力其實從未消失。他說：「如果回顧台灣過去50年的發展歷程，壓力一直都在，但我們也一路走過來了。」至於台灣擬赴美推動「類科學園區」的政策，他也以正面角度看待：「這很好啊！我們不就是一直希望我們的科學園區成為全球成功的學習典範嗎？」

近期台積電與輝達股價都受惠AI蓬勃發展再創新高，史欽泰解釋全球科技版圖快速變動，台灣科技業處在挑戰不斷的環境中，但他仍對未來充滿信心。他引用《造山者》電影中台積電創辦人張忠謀在片尾的話表示：「我們一定要面對挑戰，只要有信心、有人才，就會成功。」史欽泰強調，台灣必須「站穩腳步、守住這艘船」，即使遇到短期震盪，那也只是一次又一次的考驗，他相信「台灣這艘船不會沉下去」。

史欽泰今日出席他的新書《十里天下》二版推出，這也是他與清大台北政經學院講座教授陳添枝合著的《從邊緣到核心》後，再一本深度撰寫台灣半導體發展的著作，他強調這二本著作都強調台灣的成功關鍵在於「從邊緣找到利基」。

史欽泰說，由於資源有限，台灣早年並無法與大國正面競爭，只能在全球產業中尋找獨特切入點。這樣的「小國策略」反而讓台灣形成高效率與高創新的產業文化，最終從邊緣走向全球半導體核心。

他進一步指出，未來台灣可能會進入「從核心回到邊緣」的新階段，這並非退步，而是「應用創新的新契機」。半導體作為核心技術，將帶動無數邊緣應用的誕生，「未來不會再是單一核心壟斷一切，而是核心技術支援下的多樣應用與創新生態系」。他認為，這正是台灣最有機會出現新一批「隱形冠軍」的時刻。

至於國際政治如何發展、台灣政府該如何應對美方壓力，史欽泰謙稱這並非他的專業領域，但他相信科技與經濟發展的內在力量會持續推動產業前行。「從過去經驗看來，台灣的科技力量一直都在，而且會繼續存在。」

談到「類科學園區」，他指出，全球許多地區都以矽谷為榜樣，台灣早在多年以前就被譽為「亞洲的矽谷」，若各國都能從中學到建立創新體系的精神，將對全球科技發展有助益。

史欽泰強調，無論國際情勢如何演變，台灣科技產業的核心精神始終是「堅定信念、持續創新、凝聚人才」，這正是支撐台灣從邊緣走到核心、並邁向下一階段應用創新的關鍵力量。

對於出版以史欽泰為核心的《十里天下》新書作者吳淑敏，稱讚史欽泰是一位「凡事不計較個人得失、不貪虛榮榮耀、純心謙卑，總是看見別人優點」的科技領袖，一生以謙卑與真理為志，帶領產業前行。

她強調，《十里天下》的再版，不僅是對台灣半導體歷史的再回顧，也是一種心靈的啟示與精神的延續。「新竹雖離台北十里之外，但在這片土地上，科學家與工程師共同創造一個屬於台灣的天下。」