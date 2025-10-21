京元電48億取紡安、融聯廠房使用 擴AI測試產能

快訊

中央社／ 台北21日電

半導體晶圓測試廠京元電今天召開董事會，決議分別向紡安與融聯交易，取得苗栗縣頭份市及桃園市楊梅區部分廠房使用權，合計使用權資產總金額約新台幣48.12億元。京元電指出，交易目的為擴充產能使用。

京元電在今年8月上旬決議通過今年資本支出提高至370億元，創歷年新高，這是京元電今年內二度調升資本支出。京元電表示，主要因應人工智慧（AI）處理器及特殊應用晶片（ASIC）測試強勁需求，

京元電表示，AI算力需求不斷提升，市場能見度越來越明確，但測試設備交期及廠房建置前置時間拉長，京元電決定提前布局高階測試產能，確保「遵守財務紀律、深耕工程技術、掌握市場機遇、追求持續成長」4大前提。

產業人士指出，AI處理器或相關ASIC產品晶圓製程全面微縮至3奈米甚至2奈米製程世代，並採用CoWoS等先進封裝，晶片密度大幅提高、功耗明顯增加、異質晶片整合成為主流，容錯率更嚴格，突顯半導體測試環節製程的重要性。

京元電 晶片 AI 半導體 晶圓

