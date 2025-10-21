國巨與芝浦舉行聯合記者會 雙方進入嶄新合作里程碑
國巨（2327）已於2025年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購，已在10月20日成功完成公開收購，21日國巨與芝浦電子舉行國際聯合記者會，雙方正式進入嶄新合作里程碑，此一合作展現兩大產業領導廠商的策略契合。
國巨指出，秉持「攜手更強」的共同信念，展現深度合作的決心，並在記者會上先介紹公司的企業發展歷程，並說明公司成長、全球布局、業務成就的策略以及與芝浦電子預期產生的綜效。
隨後，國巨創辦人暨董事長陳泰銘先生與芝浦電子社長葛西晃也分享此次合作的策略考量，雙方在溫度感測器未來成長動能、企業文化及管理理念上的高度契合。
國巨與芝浦電子雙方將致力於打造成日台企業協作的新典範，進一步鞏固雙方在經濟及科技領域的領導地位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言