國巨與芝浦舉行聯合記者會 雙方進入嶄新合作里程碑

國巨（2327）已於2025年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購，已在10月20日成功完成公開收購，21日國巨與芝浦電子舉行國際聯合記者會，雙方正式進入嶄新合作里程碑，此一合作展現兩大產業領導廠商的策略契合。

國巨指出，秉持「攜手更強」的共同信念，展現深度合作的決心，並在記者會上先介紹公司的企業發展歷程，並說明公司成長、全球布局、業務成就的策略以及與芝浦電子預期產生的綜效。

隨後，國巨創辦人暨董事長陳泰銘先生與芝浦電子社長葛西晃也分享此次合作的策略考量，雙方在溫度感測器未來成長動能、企業文化及管理理念上的高度契合。

國巨與芝浦電子雙方將致力於打造成日台企業協作的新典範，進一步鞏固雙方在經濟及科技領域的領導地位。