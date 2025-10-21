趨勢科技郵件防詐防護擴及AI PC 提醒用戶萬聖節防三大「妖魔鬼怪」

萬聖節將近，隨處可見各式精心變裝的妖魔鬼怪，數位世界裡則是隨時可見不肖份子精心扮演的「妖魔鬼怪」。全球網路資安領導廠商趨勢科技最新調查指出，近四成民眾曾接到過冒充親友或知名人士的詐騙電話。趨勢科技提醒，無論是以詐騙、釣魚、竊取個資或散播惡意程式為目的，駭客與詐騙集團無時無刻都化身為「變裝高手」潛伏於網路世界，混淆民眾落入陷阱。

趨勢科技指出，網路用戶要防範社群平台、郵件等各種「變裝」偽裝，並預告旗下專業防毒工具PC-cillin「詐騙郵件剋星」功能升級，10月底起正式支援AI PC。趨勢科技產品行銷經理朱芳薇表示，駭客與詐騙集團利用偽裝術來操弄人心，近年利用AI技術讓攻擊與詐騙更快速、更百變、更逼真，民眾一不注意恐將波及受害。使用專業工具PC-cillin，不論詐騙、病毒、個資外洩等網路陷阱，民眾皆能在電腦、手機與平板上獲得主動且即時的專業防護。

隨著詐騙手法日新月異，民眾對於潛藏於網路的未知威脅也感到擔憂。根據趨勢科技最新調查，近7成民眾擔心未來三年釣魚詐騙郵件數量將持續增加註四，顯示網路詐騙已成為消費者不容忽視的風險。為此，趨勢科技全新升級PC-cillin「詐騙郵件剋星」功能，10月底起正式支援 AI PC，可即時偵測郵件中的可疑內容、釣魚連結與惡意附件，協助使用者快速辨識潛在威脅，網路生活更加安心無虞！

趨勢科技點出網路三大「妖魔鬼怪」出沒，點出三種常見的網路「妖魔鬼怪」，呼籲民眾提高警覺。包括以釣魚優惠騙錢「吸血鬼」，駭客將釣魚連結偽裝成各種好康資訊，並以限時限量等話術誘導民眾點擊。根據趨勢科技調查，近四成民眾幾乎每次看到網路上的好康優惠都會點擊，詐騙集團常以「超低價預購」、「限量名額」、「保證先拿」等話術提供3C產品優惠，透過簡訊或郵件讓民眾點擊釣魚網站，騙取個資。甚至假網站名列Google搜尋前段，進一步增加民眾誤觸風險。

其次是以假亂真扮政府，偷個資「分身靈」。近期普發現金補助熱潮，但尚未開放，駭客已經透過「開放登記」、「查詢資格」或「完成資料驗證」等名義，誘騙民眾提供個資或金融資料。趨勢科技提醒，政府機關絕不會透過電子郵件或簡訊要求民眾點擊連結、填寫資料或進行轉帳。並提醒個資外洩造成資料被駭客入侵或非法交易。一旦駭客掌握你的個資，可能進一步假冒個人身份詐騙親友。

第三種是暗處散播惡意程式與病毒，悄悄入侵行動裝置的幽靈。今年有駭客集團將木馬程式假冒電腦版LINE應用程式的案例，若民眾不慎安裝到假冒程式，可能導致個資外洩或裝置被控制的風險。對此，趨勢科技也提醒民眾切勿下載來路不明的程式。