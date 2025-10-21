社群帳號不是門牌 TWNIC呼籲中小企業註冊專屬.tw域名

數位環境中詐騙與帳號仿冒層出不窮企業的「可信身分」正面臨前所未有的挑戰。台灣網路資訊中心（TWNIC）《2024 台灣網路報告》指出，近三個月內有64.8%的台灣民眾曾接觸詐騙訊息，其中3.56%實際受騙造成財損；警政署「165 打詐儀表板」統計顯示，2025年至今，詐騙財損金額已突破706億元，多數案件是透過社群媒體與通訊平台進行。匿名性與訊息傳播的速度，讓詐騙訊息更容易偽裝成真實資訊，削弱了大眾對整體線上溝通環境的信任。

TWNIC執行長余若凡指出，企業選擇以社群平台作為主要對外窗口時，會受到同樣的信任影響。一旦消費者對平台環境產生疑慮，即使企業本身並無不當行為，品牌的可信度仍可能受到波及。若再發生帳號被駭、被仿冒或遭停權的情況，顧客更難以分辨官方與假冒來源，企業多年累積的信任與流量可能在短時間內流失。

台灣網商協會秘書長林原也指出，多數中小企業雖已數位轉型，但網站建置往往只是「靜態海報型」，缺乏會員、金流或互動功能。他以形象比喻提到，域名是門牌、虛擬主機是房子、網站內容是軟裝。沒有門牌，就像住在別人的房子，隨時可能被趕走；有了門牌與房子，才有可能好好布置與經營。若企業長期依賴社群與電商平台，就等於在替平台打工，不僅需承受高額抽成，也受限於演算法與帳號規則，一旦被封鎖或降觸及，就會發現自己什麼都沒有留下。

他進一步提醒，企業若僅依賴社群與電商平台，等於長期在替平台打工。平台不僅抽成高，還掌握演算法規則與顧客數據，企業一旦被降觸及或封鎖帳號，就會發現自己其實什麼都沒有留下。這樣的結構，讓許多中小企業在數位時代仍然難以累積自有數據，更無法建立長期品牌資產。中小企業要邁向數位獨立，第一步就是註冊屬於自己的專屬域名。