永擎電子進軍資本市場 持續擴大經營規模

華擎（3515）旗下子公司永擎（7711）電子股份有限公司(以下簡稱永擎，股票代號：7711)，於10月20日舉辦業績發表會，該公司核心業務為伺服器主機板及系統的開發與銷售，提供多元化的產品及解決方案，產品廣泛應用於高效能運算、大數據、雲端運算、人工智慧、邊緣運算、視覺計算及5G基礎架構等領域。

隨著全球數位轉型持續深化，雲端運算及儲存需求持續攀升，再加上生成式AI及大型語言模型的廣泛應用，伺服器市場需求暢旺，根據TrendForce預估，113年全球整體伺服器產值估約達3,060億美元，其中，AI伺服器成長動能優於一般型伺服器，產值約為2,050億美元，到114年整體伺服器產值將達到4,130億美元，而AI伺服器產值有機會提升至近2,980億美元，使得AI占整體伺服器產值比重將由113年的67%，進一步提升到114年的72%，永擎積極拓展AI伺服器市場，且受惠於AI伺服器出貨比重增加，113年度及114年上半年度營收分別達到87.98億元及108.75億元，成長幅度分別達到225.32%及332.23%，展現亮眼的營運成果，營收與獲利同步成長。

永擎深耕於伺服器領域，研發團隊累積超過十年之豐富經驗，在提升產品附加價值及維持高品質方面持續優化，生產據點採多來源分散策略使產能調配保持彈性，並同時維持高品質與準時交付，為客戶提供穩固可靠的供應保障。永擎的產品已成功打入歐美、亞太及大中華區數據中心用戶，以ODM-Direct的商業模式與頂尖的雲端服務商合作，為終端客戶提供完整的解決方案。

永擎預計將會於11月下旬上市，期望透過資本市場的協助，能夠進一步擴大經營規模。為了提升出貨效率，公司也在美國建置了一個大型倉儲，面積較原先擴增了近4倍，能夠完全滿足客戶的需求。而舊廠的部分，公司將其作為備用方案，未來若是有美國當地組裝的需求出現，就能迅速上線。