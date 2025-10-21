快訊

「大仁哥」陳柏霖閃兵50萬交保！棒棒堂小杰35萬交保致歉：將配合檢調調查

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

第4季節慶買氣恐趨保守 MLCC供給兩極化加劇

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新MLCC研究，美國9月ADP就業人數下滑幅度達兩年半以來最大，其聯準會(Fed)更因政府運作停擺，缺乏決策指引數據。此外，全球電子產品持續籠罩在232條款調查可能提高關稅的陰霾中。2025年第4季全球經濟面臨更高的不確定性，衝擊消費者與投資市場信心，恐將對年末消費支出構成壓力，也導致供應鏈廠商保守看待接下來的節慶需求。

中國大陸十一長假未明顯刺激買氣，反映「降級消費」已成主流。TrendForce指出，Huawei、Xiaomi、OPPO等手機品牌第4季訂單季減12-15%，筆電需求亦減少8-10%。AI server訂單雖持續成長，但集中在Foxconn、Quanta、Wistron等少數ODM廠商。Huaqin、Wingtech等手機ODM的備貨態度則轉趨保守，以急單為主，避免庫存升高風險，連帶使供應鏈備貨與出貨節奏放緩。

今年iPhone 17系列出貨意外亮眼，拉動Murata(村田)、Taiyo Yuden(太誘)等MLCC供應商10月加單，月增幅達5%，但仍難以完全彌補整體市場需求下滑的缺口。第4季節慶買氣保守、訂單波動明顯，預示2026年首季產業仍將面臨庫存與產能調節壓力。

TrendForce表示，目前MLCC市場供給呈明顯兩極化。Murata、Taiyo Yuden、Samsung等日韓大廠受惠AI server與Apple新機帶動，第4季高容值規格急單不斷，出貨穩健。Murata9月MLCC出貨總量已突破1,400億顆，寫下歷史新高。

相較之下，台、陸廠因手機與筆電需求疲弱、備貨謹慎，B/B Ratio(接單與出貨比)明顯下滑。面對市場逆風，供應商已透過產能調整、自動化提升，與導入本土原料以壓低成本。

整體而言，第4季MLCC市場由AI基礎建設撐場，消費電子需求疲弱，加上經濟、政策風險交織，挑戰加劇。TrendForce預估，在OEM/ODM保守備貨的基調下，除高階MLCC營收得以維持穩健增長外，消費規格MLCC訂單前景恐難逆勢反彈，供應商勢必得在降本增效與產能配置間取得平衡，以降低運營風險。

消費 手機 ODM 筆電

延伸閱讀

集邦：第4季節慶買氣恐趨保守 MLCC 供給兩極化加劇

陸十一買氣失色、補貼近尾聲 大尺寸TV面板跌價 雙虎有壓

監視器、NB價格 走勢分歧

旭隼9月每股賺3.47元

相關新聞

台灣擬赴美推動「類科學園區」史欽泰：成為全球成功的學習典範

針對美方希望「將台灣一半晶片產能移往美國」的說法，前工研院院長史欽泰今日表示，類似這樣的國際壓力其實從未消失。他說：「如...

永擎電子進軍資本市場 持續擴大經營規模

華擎（3515）旗下子公司永擎（7711）電子股份有限公司(以下簡稱永擎，股票代號：7711)，於10月20日舉辦業績發...

騰輝電路板國際展會將秀祕密武器 M9不含玻布材料吸睛

台灣電路板國際展會TPCA show 2025倒數，銅箔基板CCL廠商騰輝電子-KY（6672）今日預告將於台北南港展覽...

鴻海研究院量子計算前瞻研究成果 獲Nature Physics接收發表

鴻海（2317）旗下鴻海研究院（Hon Hai Research Institute, HHRI）量子計算研究所最新量子...

錸德旗下錸寶跨入醫療CDMO領域 開啟成長第⼆曲線

錸德（2349）集團旗下錸寶（8104）21日宣布正式跨入醫療 CDMO（Contract Development & ...

亞馬遜雲端服務當機波及全球 Snapchat、Disney+等遭殃

科技巨擘亞馬遜公司旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」(AWS)20日大當機，波及Snapchat、Duolingo、Disn...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。