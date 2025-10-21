快訊

「大仁哥」陳柏霖閃兵50萬交保！棒棒堂小杰35萬交保致歉：將配合檢調調查

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

鴻海研究院量子計算前瞻研究成果 獲Nature Physics接收發表

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
量子位元 MSD 的歷史 γ 值。鴻海／提供
量子位元 MSD 的歷史 γ 值。鴻海／提供

鴻海（2317）旗下鴻海研究院（Hon Hai Research Institute, HHRI）量子計算研究所最新量子容錯計算研究成果再傳捷報，近日發表的論文《Constant-Overhead Magic State Distillation》獲國際頂尖科學期刊 Nature Physics 接受，於9月16號正式刊登。

鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修、該所研究員Adam Wills (現為MIT在學博士生)與日本東京大學Hayata Yamasaki教授攜手合作，在魔術態淨化（Magic State Distillation, MSD）技術上取得重大突破，首次實現常數開銷（constant-overhead）的 MSD 協議，成功將魔術態資源的消耗固定在與輸出精度無關的水準，徹底突破過往協議必須隨目標錯誤率提升而大幅增加資源的瓶頸。研究團隊利用高性能量子錯誤更正碼，結合縱向 Clifford 邏輯閘與高效轉換機制，確保在實現容錯 T 邏輯閘與 CCZ 邏輯閘時僅需固定數量的輸入魔術態，大幅提升大規模量子計算的可行性與效率。

這項成果首次在理論上達成 MSD 協議的最佳效率，意即輸入魔術態數量不再隨目標錯誤率呈對數成長，為量子錯誤更正資源優化奠定全新里程碑。研究也展示了在訓練與編碼階段靈活運用 qudit-to-qubit 轉換，使該協議可在標準 qubit 架構下部署，進一步降低硬體門檻，並推動容錯量子計算在實際應用中的落地。

Nature Physics 是全球最具影響力的物理學國際頂尖期刊之一，專注於物理科學領域的前瞻研究，根據 Journal Citation Reports，其最新Impact Factor高達 19.3，為物理領域最佳期刊。能夠於該期刊發表代表研究成果在國際間獲得高度認可，並具有極高的學術與技術影響力。

量子計算 魔術 鴻海

延伸閱讀

駐日代表李逸洋 恭賀自民黨總裁高市早苗當選新任首相

國發會：推動AI新十大建設 矽光子開發將落腳高雄

應用諾貝爾奬得主技術 台師大領先全球開發「抽血檢測失智症」

諾貝爾物理獎／教授、博士後、研究生 40年前3得主同校

相關新聞

台灣擬赴美推動「類科學園區」史欽泰：成為全球成功的學習典範

針對美方希望「將台灣一半晶片產能移往美國」的說法，前工研院院長史欽泰今日表示，類似這樣的國際壓力其實從未消失。他說：「如...

永擎電子進軍資本市場 持續擴大經營規模

華擎（3515）旗下子公司永擎（7711）電子股份有限公司(以下簡稱永擎，股票代號：7711)，於10月20日舉辦業績發...

騰輝電路板國際展會將秀祕密武器 M9不含玻布材料吸睛

台灣電路板國際展會TPCA show 2025倒數，銅箔基板CCL廠商騰輝電子-KY（6672）今日預告將於台北南港展覽...

鴻海研究院量子計算前瞻研究成果 獲Nature Physics接收發表

鴻海（2317）旗下鴻海研究院（Hon Hai Research Institute, HHRI）量子計算研究所最新量子...

錸德旗下錸寶跨入醫療CDMO領域 開啟成長第⼆曲線

錸德（2349）集團旗下錸寶（8104）21日宣布正式跨入醫療 CDMO（Contract Development & ...

亞馬遜雲端服務當機波及全球 Snapchat、Disney+等遭殃

科技巨擘亞馬遜公司旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」(AWS)20日大當機，波及Snapchat、Duolingo、Disn...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。